Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Aishwarya Sharma se prépare pour un Pakhi « positif » ; dit : “C’est une toute nouvelle expérience”

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait un grand bond de cinq ans dans la série récemment. Aïcha Singh alias Sai et Neil Bhatt aka Virat ont pris des chemins séparés. Ils sont inconscients de l’existence l’un de l’autre bien qu’ils aient un lien commun et qu’ils soient proches l’un de l’autre. Saï a été présumée morte après l’accident du bus dans lequel elle se trouvait. Vinayak a été sauvé et il vit maintenant avec Virât dans le Chavan Niwas. Sai, d’autre part, vit avec Usha Tai et sa fille Savi. Eh bien, les Chavans et Aishwarya Sharma alias Pakhi n’ont pas encore été introduits à Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin. Aishwarya se prépare à jouer un Pakhi positif dans la série maintenant.

Aishwarya alias Pakhi deviendra positif à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Jusqu’à présent, dans son amour obsessionnel, Pakhi créait des différences et des troubles dans la vie de Virat et Sai (Ayesha Singh). Elle voulait Virat (Neil Bhatt) pour elle-même et a fait des choses que le public pourrait mettre une éternité à oublier. Pourtant, Aishwarya Sharma a hâte de présenter la nouvelle facette de Pakhi, une facette positive en plus. L’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a avancé de cinq ans et deux enfants ont également été présentés. Tanmay Rishi Shah et Aria Sakaria jouent Vinayak et Savi dans le spectacle.

Le point de vue d’Aishwarya sur le nouveau Pakhi

Dans une interview avec une agence de presse, Aishwarya Sharma a déclaré qu’elle jouait un Pakhi très différent de celui qu’elle utilisait jusqu’à il y a quelques jours. Elle a exprimé son enthousiasme à propos des changements en les qualifiant de “toute nouvelle expérience”. Aishwarya a déclaré qu’elle jouerait désormais un Pakhi très positif et plus mature dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice a également partagé qu’il y avait des rebondissements intéressants dans les prochains épisodes. Cependant, pour l’instant, Aishwarya Sharma se prépare pour sa rentrée dans la série. Aishwarya est très excitée de tourner avec les enfants et a l’impression de tourner pour une nouvelle série.