Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Aishwarya Sharma riposte aux trolls de manière EPIC

Aishwarya Sharma alias Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des actrices les plus trollées de ces derniers temps. Elle a fait face à des critiques incroyables pour avoir joué le rôle de Pakhi. Certains des morceaux récents de la série ont accru la haine et l’aversion pour elle. L’actrice s’est rendue sur Instagram pour créer une bobine Insta épique avec Tanmay Rishi. Avec son sens de l’humour, Aishwarya Sharma a dit aux ennemis de reculer. A Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat est mal pris entre Pakhi et Sai (Ayesha Singh).