Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Aishwarya Sharma-Neil Bhatt avait l’habitude de se lier à CETTE émission de télévision avant de se marier [Watch Videos]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un spectacle de premier plan TRP dans le pays qui met en vedette Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma en tête. Dans la vie réelle, Neil Bhatt alias Virat pourrait aimer Sai (Aïcha Singh) mais dans la vraie vie, Neil est amoureux de Aishwarya Sharma. Les deux se sont rencontrés sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Les deux se sont fiancés en janvier de l’année dernière et ont eu une cérémonie de mariage très unie dans la ville natale d’Aishwarya à Ujjain en novembre. Voici un retour en arrière sur le moment où Aishwarya et Neil s’amusaient sur les plateaux de tournage alors que Jethalal et Dayaben de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.

Aishwarya Sharma est une gaffe comme elle est. Ses moulinets sont assez drôles. Neil Bhatt partage également des bobines amusantes en ligne, ce qui fait souvent rire ses fans. Alors que deux pouces se rapprochent de leur premier anniversaire de mariage, voici un retour sur leur adorable lien des ensembles de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.