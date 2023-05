Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Aishwarya Sharma fait une révélation choquante ; dit que beaucoup de gens ne voulaient pas que Neil Bhatt et elle se réunissent

Aishwarya Sharma arrêter Neil Bhatt et Aïcha Singh vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin il y a quelques semaines. Elle a terminé sa période de préavis et attend maintenant avec impatience de participer à Khatron Ke Khiladi 13. L’actrice a récemment participé à l’émission de discussion de Siddharth Kannan, et Aishwarya s’est ouverte sur beaucoup de choses. Elle a fait une révélation choquante en disant que beaucoup de gens ne voulaient pas qu’elle et Neil se réunissent. Oui, tu l’as bien lu. Aussi choquant que cela puisse paraître, Aishwarya partage également la façon dont elle et Neil ont géré la même chose.

Aishwarya Sharma révèle que les gens ne voulaient pas qu’elle et Neil Bhatt finissent ensemble

En parlant à Siddharth Kannan, l’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a dévoilé son cœur comme jamais auparavant. L’hôte a demandé à Aishwarya quelle est la seule chose qui rend son travail et celui de Neil Bhatt meilleurs que la plupart. Aishwarya partage qu’il n’y a pas une mais plusieurs choses qui font que sa relation avec Neil fonctionne si bien. L’actrice ajoute qu’ils sont tous les deux ensemble tout le temps. Quoi qu’il arrive, quelle que soit la situation et peu importe combien de personnes veulent les séparer, ils se sont toujours soutenus.

Qui sont les personnes qui ont tenté de séparer Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ?

Siddharth Kannan demande à Aishwarya Sharma qui sont ces personnes qui ont essayé de les séparer. Aishwarya révèle qu’il y a beaucoup de monde. Lorsqu’on lui demande pourquoi, Aishwarya dit que les gens n’aiment pas [them being together]. « Bohot saare log hai jinko nahi chahiye tha ki Neil aur main saath mein aaye. » Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient co-acteurs, pat est venu une réponse d’Aishwarya, « Non, non. » Elle dit que toutes les co-stars sont assez merveilleuses et qu’elles sont devenues une famille. Puis Aishwarya dit qu’elle ne peut pas prendre de noms.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient rencontré des obstacles pour se réunir, Aishwarya a refusé. Elle ajoute qu’elle a eu une discussion avec Neil sur le même sujet au cours de laquelle ils ont tous deux décidé de rester ensemble quoi qu’il arrive. Ils ont tous deux décidé de devenir mentalement forts afin que tout ce que les gens diraient ne les affecte pas du tout.

Au cours d’une conversation amusante, Aishwarya ajoute également aux rumeurs de grossesse. En plaisantant, elle a affirmé que depuis qu’elle avait trouvé Neil et s’était mariée pendant Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, elle pensait qu’elle aurait également des enfants pendant l’émission. D’un autre côté, Aishwarya a partagé qu’elle s’ennuyait des choses répétitives pour Pakhi à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, c’est pourquoi elle a démissionné.