Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Aishwarya Sharma alias Pakhi partage des images loufoques en bleu ; Le commentaire de Neil Bhatt alias Virat est les objectifs de Hubby x 10

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps. Ses étoiles Aishwarya Sharma, Neil Bhatt et Aïcha Singh sont les principales vedettes du spectacle. Aishwarya Sharma alias Pakhi et Neil Bhatt alias Virat forment un couple dans la vraie vie. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage et sont maintenant mariés et heureux. Dans le spectacle aussi, ils jouent un couple marié. Au départ, ils étaient belle-sœur et beau-frère à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mais avec de gros rebondissements, maintenant ils sont M. et Mme Eh bien, leur lien à l’écran est compliqué, hors écran ils font un joli couple. Voici la preuve.

Neil Bhatt se révèle être un mari cool

Aishwarya Sharma est très active sur les réseaux sociaux. Presque tous les jours, elle publie quelque chose ou l’autre sur les réseaux sociaux et cela devient viral. Récemment, elle a partagé pas mal de photos loufoques sur Instagram. Généralement, elle est vue dans son avatar desi, mais cette fois, elle a été vue dans un crop top et un pantalon bleus. Elle a partagé plusieurs photos faisant des poses loufoques. Mais c’est le commentaire de Neil Bhatt qui a retenu notre attention. Il a écrit, “Les humeurs saines et folles de ma femme.” Eh bien, c’est ça le mariage, n’est-ce pas ? Accepter le partenaire sous toutes ses formes, toutes ses humeurs.

Découvrez les photos d’Aishwarya Sharma ci-dessous :

Plus tôt, dans un reel, Aishwarya Sharma avait révélé que sa vie amoureuse avec Neil Bhatt se passait plutôt bien. En passant par toutes les photos, vidéos et commentaires, on ne peut qu’être d’accord.

En parlant de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, le scénario actuel est que Sai a marqué sa rentrée dans la vie de Virat. Il est maintenant marié à Pakhi mais bien sûr avec le retour de Sai, tous les liens ont pris un coup.