Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin acteur Tanvi Thakkar, Aaditya Kapadia béni avec un petit garçon

Les acteurs de télévision Tanvi Thakkar et Aaditya Kapadia, qui ont annoncé leur grossesse plus tôt cette année, ont accueilli leur petit garçon le 19 juin. Les acteurs ont partagé la nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Tanvi Thakkar s’est rendue sur son Instagram et a partagé la joyeuse nouvelle d’embrasser la parentalité avec ses fans sur Instagram. L’actrice a partagé une photo de l’hôpital où le couple peut être vu debout et adorant leur nouveau-né. Cependant, l’actrice a couvert le visage de son bébé avec un cœur rouge. On pouvait voir le couple afficher de grands sourires en regardant leur bébé. L’actrice a sous-titré le post, « 19.06.2023 #tout commence à partir d’ici. »





De nombreuses célébrités de la télévision ont félicité le couple pour la grande nouvelle et ont béni le nouveau-né. Pearl V Puri a écrit: « Beaucoup de félicitations. » Vahbiz Dorabzi a écrit: « J’ai hâte de rencontrer mon petit prince … Masi est tellement excitédd. » Ishita Dutta a commenté: « J’ai hâte de vous embrasser, vous et le petit munchkin…. Gros bisous. » Les fans ont également versé leur amour sur le couple ainsi que sur leur bébé.

Aaditya Kapadia et Tanvi Thakkar ont commencé à se fréquenter en 2014 et après une parade nuptiale de 7 ans, le couple a décidé de se marier en 2021. Depuis qu’ils ont annoncé leur grossesse, le couple publie des bobines amusantes sur les réseaux sociaux au sujet de la grossesse et de la parentalité.

Tanvi Thakkar est surtout connu pour avoir essayé le rôle de Shivani Bua dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, cependant, l’actrice a quitté la série après le saut. L’actrice a également été présentée dans plusieurs autres émissions de télévision comme Bahu Humari Rajnikant, Sarvggun Samapann, et plus encore.

