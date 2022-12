Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin acteur Neil Bhatt, Rupali Ganguly, Ayesha Singh et bien d’autres : les Instagrammeurs TV de la semaine qui ont mis le feu à Internet avec des publications époustouflantes

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Ayesha Singh, Rupali Ganguly, Tejasswi Prakash, Karan Kundrra et d’autres célébrités de la télévision ont fait leur entrée sur les Instagrammers TV de la semaine. Les célébrités savent comment divertir leurs fans et les garder accrochés à leurs comptes de médias sociaux. Ces célébrités continuent de partager des messages loufoques et intéressants et incitent les fans à aller sur www. Eh bien, continuez à lire cet espace pour savoir si votre acteur de télévision préféré figure sur la liste des instagrammeurs de télévision ou non.

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly qui joue le rôle d’Anu dans la série est une idole. Elle est devenue un nom familier maintenant et a réussi à attirer l’attention avec sa performance exceptionnelle en tant qu’Anupamaa. Rupali a partagé une série de photos qui prouvent que la nourriture lui procure un pur bonheur. Sur la photo, Rupali avait l’air heureuse en posant avec plusieurs plats délicieux et appétissants. Elle a légendé le message comme suit: ‘Le bonheur s’est cassé sur une photo !! Le bengali en moi ne se lasse jamais de ces délices !!’

Neil Bhatt

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt qui joue le rôle d’ACP Virat dans la série passe du temps de qualité avec sa femme Aishwarya Sharma à Dubaï. Les deux ne pouvaient pas se lasser du bel endroit et en étaient amoureux. Il a sous-titré la vidéo comme suit : “Une vie de souvenirs avec mon partenaire de vie @ aisharma812 dans la ville animée de DUBAÏ”.

Aïcha Singh

L’actrice Ayesha Singh qui joue le rôle de Sai dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin reçoit une quantité infinie d’amour pour sa performance dans l’émission télévisée. L’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos dans une belle tenue traditionnelle rose. L’actrice a enflammé Internet avec ses looks époustouflants.

Nakuul Mehta

L’acteur de télévision populaire Nakuul Mehta a récemment partagé une série de photos et l’a sous-titrée comme suit : “La paix dans le monde, les couchers de soleil et Ali Sethi sont les seules choses dont vous avez besoin.” L’acteur était beau alors qu’il enfilait un costume bleu et complétait son look avec des spécifications à la mode.

Shehnaaz Gill

La célèbre Shehnaaz Gill de Bigg Boss 13 a récemment passé du temps de qualité avec Bharti Singh et le fils de son mari Haarsh Limachiyaa et les deux avaient l’air adorables. Elle a sous-titré la vidéo comme suit : “gola gola gola mela pala bacha nona bache ko raat nini aa rhi thi phir bhi maine pareshaan kiya pappiya kar kr ke”.