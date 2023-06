Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Abhishek Nigam et Bhavika Sharma joueront les rôles principaux après le saut? Voici ce que nous savons

Ayesha Singh, Neil Bhatt et d’autres acteurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va bientôt quitter la série. Et une nouvelle génération d’acteurs et de distribution sera bientôt présentée par les créateurs. L’histoire de l’une des émissions de télévision les plus populaires Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin progresse avec un saut de génération. Et si les rapports sont quelque chose à faire, Abishek Nigam et Bhavika Sharma vont jouer les rôles principaux après le saut et la sortie de Neil et Ayesha.

Abhishek Nigam et Bhavika Sharma joueront les rôles principaux dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays et fait souvent la une des journaux de divertissement. Il le fait plus que jamais depuis qu’un saut a été annoncé. Tous les yeux sont tournés vers les nouveaux membres de la distribution de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin maintenant. On dit qu’Ali Baba: Daastaan-E-Kabul et l’acteur Hero Gayab Mode On Abhishek Nigam et l’actrice Maddam Sir et Jiji Maa Bhavika Sharma pourraient jouer les rôles principaux dans la série. Selon un rapport de Pinkvilla, les deux ont déjà tourné pour l’épisode fictif de la génération post-bond de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

De plus, aujourd’hui, c’est-à-dire le 20 juin 2023, Bhavika et Abhishek allaient tourner la promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Le portail d’informations sur le divertissement cite le rapport des forums indiens et indique que les fabricants prévoient de supprimer prochainement la promotion post-saut, ce qui sera un régal pour les fans de l’émission.

Rekha présentera la génération post-saut de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Plus tôt, il a été dit que l’actrice vétéran Rekha avait été approchée pour tourner encore une fois l’orateur / narrateur pour présenter le nouveau casting de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Selon un reportage, Rekha était censée tourner pour la promo dans un hôtel de Mumbai le 18 juin. Le tournage était prévu en deux segments dans lesquels elle raconte l’histoire. On dit que l’histoire future tournera également autour de deux protagonistes féminins et d’un protagoniste masculin. Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont joué le rôle principal dans l’émission. Le casting est toujours en train de tourner pour le spectacle. Kishori Shahane a révélé qu’ils n’étaient pas encore au courant de la dernière date.