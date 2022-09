Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec son intrigue et son scénario. Récemment, nous vous avons informé que l’actrice de télévision Mitaali Nag a quitté l’émission de Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Ayesha Singh parce qu’elle n’était pas au courant du saut de neuf ans qui a eu lieu dans l’émission. L’actrice devait jouer la mère d’une fille adulte. Les créateurs ont fait appel à Yesha Harsora pour jouer le rôle d’une fille adulte, Haarini. La débutante Yesha, une actrice de 19 ans, a été citée par TimesofIndia TV disant qu’elle jouait depuis quatre ou cinq ans. Elle a été présentée dans quelques épisodes et a fait quelques TVC.

Yesha a même dit que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin était son premier spectacle à part entière et qu’elle avait la chance de faire partie de cette famille. Yesha a même parlé de son personnage Haarini et a déclaré qu’elle essaierait le rôle d’un enfant gâté qui ne se soucie pas beaucoup de sa famille et de ses valeurs. L’actrice se prépare pour son rôle et dit qu’elle est un peu nerveuse et qu’elle fait face à la caméra après une pause pour se concentrer sur ses études. En ce moment, l’actrice regarde les épisodes de la série pour s’intégrer à la distribution existante.

Yesha, qui poursuit actuellement sa dernière année en BAA en banque et assurance, affirme qu’elle pourra trouver un équilibre dans ses études en même temps que le tournage. Elle portera des livres sur les plateaux et préparera ses examens.