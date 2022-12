Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à Imlie: TOP 10 des émissions de télévision avec un scénario imparfait

Bigg Boss 16 : Ankit Gupta a fait une sortie de la série et Priyanka Chahar Choudhary ne peut s’empêcher de pleurer en le voyant quitter la maison. Mais ce qui a irrité les téléspectateurs et ses fans, c’est le comportement ingrat et inhumain d’Archana Gautam. Alors qu’Ankit Gupta est invité à quitter la maison, Archana Gautam entre dans une danse. Les fans lui rappellent que c’est PCC qui l’a soutenue lorsque tout le mandali était contre elle. Archana jeûne des critiques massives pour être si méchant. Alors que les fans d’Ankit Gupta lui apportent un énorme soutien et disent qu’il était trop bon pour le spectacle.

#AnkitGupta t’es trop bien pour ce show. Cette émission est entièrement consacrée au contenu, aux combats, aux fausses amitiés / relations pour être dans cette émission. Tu es un gars authentique et tu es bien au-dessus de jouer des tours de passe-passe bon marché pour être dans le jeu. Ce spectacle ne vous mérite pas.#BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/WOa10vK0KK Le Khabri (@Thekhabrri) 23 décembre 2022

JE SUIS JUSTE SANS PAROLE ? Honteux et dégoûtant … C’est juste pathétique … Arrêtez de l’appeler UN SPECTACLE DU PUBLIC !!!#PryAnkit #BiggBoss16 RETOURNER ANKIT EN BB16pic.twitter.com/45LGlFLrRH ???? ????????? ????????? ? (@PriyAnkitFC) 24 décembre 2022

Ankit est enfin sorti de la maison et maintenant les fans ne peuvent pas attendre que Priyanka diadème, elle est prête à gagner les amoureux du spectacle. Pendant ce temps, le cœur de l’émission Abdu Rozik a fait une réentrée dans la maison et l’excitation des colocataires pour la même chose est sans précédent. Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia courent étreindre Abdu alors qu’il entre dans la maison. Wile Abdu maintiendra-t-il ses distances dans la maison avec Sajid Khan après sa réentrée ?