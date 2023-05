Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin 12 mai rebondissement à venir : Virat pourra-t-il empêcher Vinayak de se rapprocher de Satya ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Satya (Harshad Arora) et Saï (Aïcha Singh) faire Vinayak (Tanmoy Rishi) heureux et jouer avec eux plus tard. On peut voir Bhavani (Kishori Shahane) disant à Virat (Neil Bhatt) qu’il fera quelque chose pour que Vinu reste loin de Sai et Satya. De l’autre côté, on voit que l’invité de Satya est arrivé chez lui. Amba l’a appelé et lui a dit de venir vite. Nous pouvons voir Vinayak se mettre très en colère contre Virat car il ne réalisera pas son souhait. Vinayak dit clairement à tout le monde que si Pakhi (Aishwarya Sharma) n’est pas venu, il ne coupera pas le gâteau et il ne fêtera pas son anniversaire. Plus tard, nous verrons Sai faire comprendre à Vinu qu’il lui fera confiance et qu’elle s’occupera de tout.

Virat va perdre Vinayak

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons des rebondissements majeurs lorsque Sai (Ayesha Singh) dira à Vinayak toute la vérité sur la façon dont son aai ne viendra jamais. Vinayak souffre à nouveau de sa jambe et Sai décide d’emmener Vinu avec elle. Voyons si Virat (Neil Bhatt) lui permettra d’aller avec Sai ou s’il créera des scènes. Plus tard, nous pouvons voir que Satya et Sai se sont rapprochés. Nous voyons également que Satya (Harshad Arora) oubliera son passé, et Sai veut prendre un nouveau départ avec Satya.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons une nouvelle tournure lorsque tous les téléspectateurs seront choqués lorsque Virat n’aime déjà pas le lien entre Satya et Vinu. Que se passe-t-il si Virat connaît la vérité sur le passé de son père et que Satya est son demi-frère ? Plus tard, nous pouvons nous attendre à voir que cette fois Sai apportera son soutien à Satya et fera comprendre à Virat que Satya est son frère.