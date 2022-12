Ghosts of Kennecott : exploration d’une mine de cuivre abandonnée en Alaska

La route de gravier en planches à laver avait perdu toute nouveauté. Les heures semblaient maintenant être des jours, ressemblant à près d’une semaine depuis que nous avions quitté la route 10 de l’Alaska pour cette route interminable qui secouait les os et déformait le temps vers nulle part. OK, pas nulle part, un très spécifique où. Au coeur de Wrangell-St. Parc national d’Elias se trouve la ville fantôme de Kennecott.

Autrefois une mine de cuivre prospère et lucrative, elle a été fermée dans les années 1930 et complètement abandonnée dans les années 60. Aujourd’hui, il abrite les restes en décomposition de l’une des plus grandes structures en bois autoportantes au monde. Entouré de montagnes escarpées et d’énormes glaciers, c’est un endroit aussi éloigné que possible et l’un des endroits les plus étonnants au monde.

Il y a des mines abandonnées comme celle-ci partout en Alaska, mais peu étaient aussi importantes et réussies que Kennecott. Une ville entière a été construite pour aider à desservir la mine. À quelques heures de la moindre trace de civilisation, il y avait un magasin, une salle de danse, une caserne et même une école. Seule une poignée de personnes vivent ici maintenant, et encore moins à travers les hivers rigoureux et sombres de l’Arctique. Il faut une âme robuste pour survivre ici.

Je viens ici avec mon père. Nous avons convergé sur Seattle depuis les coins opposés des États-Unis, puis nous nous sommes envolés pour l’Alaska. Une grande aventure pour explorer mon 50ème état. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Kennecott, après huit heures de route rurale et la brutale Chemin McCarthyce que j’ai vu ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu.

Cuivre or

Le glacier Kennicott (oui, avec un “i”) s’étend comme une vaste plaine alvéolée. Recouverte d’une épaisse moraine grise – le matériau laissé après le retrait d’un glacier – la glace blanche en dessous ne ressort que des fissures et des bords. La distance est extraordinairement trompeuse. Du lodge, on dirait que les montagnes lointaines ne sont qu’à quelques pas, mais elles sont à des kilomètres. Chaque moraine pointue ne semble pas plus grosse qu’un magnat, mais elle est plus grande que des maisons. C’est un endroit étrange pour trouver une mine, mais avec la promesse de richesse, les gens iront jusqu’aux extrémités de la terre.

Créée en 1900, la mine de cuivre Kennecott s’est développée par étapes au cours des 20 années suivantes. La lutte contre la nature, les intempéries et le bon sens en valait la peine pour l’un des gisements de cuivre les plus riches jamais découverts. Au moment où la mine a fermé définitivement en 1938, jusqu’à 6 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui ont été extraits des collines impitoyables. Une petite communauté soudée autour de la mine, quelque chose qui est commun partout dans le monde. Des vestiges de celui-ci peuvent encore être vus sur les bords du glacier Kennicott. L’équipement centenaire rouille là où il était garé; les bâtiments s’affaissent et penchent. Et puis il y a le Concentration Mill, un mastodonte en bois de 14 étages qui ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction apocalyptique. Rien d’aussi vieux et fait d’autant de bois ne devrait être aussi grand.

Le US Parks Department maintient les bâtiments dans une sorte de délabrement préservé. Cela ne va pas les réparer, mais cela ne laissera pas l’entropie les ramener à la poussière. Une sorte de pause dans la dévolution naturelle de ces bâtiments historiques, afin qu’ils puissent être appréciés pour les générations à venir.

Quatre mines alimentaient l’usine de Kennecott, à plus de trois miles et à 2 500 pieds du côté de Bonanza Ridge. Une série de tramways aériens a fait descendre du minerai et des hommes. Les tramways ont disparu depuis longtemps, mais vous pouvez explorer les mines si vous êtes un randonneur passionné et préparé. Je ne suis ni. Mon père fête ses 80 ans cette année et je suis convaincu que s’il l’avait voulu, il serait monté et revenu avant que je ne prenne mon deuxième petit-déjeuner. Au lieu de cela, nous avons exploré Kennecott.

L’usine de concentration est un véritable gratte-ciel de violations du bois et de l’OSHA. Il y a une visite guidée. Ils fournissent des casques, ce qui, je pense, aidera à peu près autant que de porter un FPS 30 pour des vacances au soleil. Structurellement et de manière rassurante, il n’y a pas d’oscillation. Le bâtiment semble tenu par une ancienne méchanceté. Malgré des exemples clairs d’effondrement et de manque de supports structurels apparemment importants, il est remarquablement solide pour un bâtiment en bois vieux de 100 ans dans la nature sauvage de l’Alaska. Une meilleure forme que je ne le serais après 100 ans, c’est sûr. En meilleure forme que je ne le suis maintenant, pour être honnête.

La matière première arrive par le haut et le minerai de cuivre sort par le bas. Chaque étage intermédiaire a pour but de trier ou de secouer, souvent les deux, le cuivre du calcaire. Au moment où le matériau atteint les étages inférieurs, c’est pratiquement de la poussière. De minuscules éclats rebondissant sur les tables de shaker, certains valent quelque chose, la plupart ne valent rien.

Fantômes de glace

Le lendemain, nous essayons de marcher jusqu’au pied du glacier Root. Encore une fois, les distances sont trompeuses. Il faut plusieurs heures pour l’approcher, et au loin, je peux voir de minuscules personnes traverser le glacier lui-même, il serait donc encore plus long de s’y rendre, puis de revenir. Alors je prends quelques photos et nous l’appelons un jour.

Lors de notre dernier jour, une surprise. Mon père a fait des folies pour que nous prenions un vol au-dessus des glaciers. C’est l’une des expériences les plus incroyables de ma vie. Une nature sauvage enneigée à perte de vue. Si on s’écrase ici, il n’y a pas moyen de sortir. Ce ne sont que des kilomètres de neige et de glace.

Normalement, je termine ces histoires de tournées photographiques avec une recommandation de vérifier l’emplacement par vous-même. Moi, bien sûr. C’est incontestablement un voyage épique, mais aussi difficile. L’Alaska est éloigné, Kennecott encore plus. C’est des heures en avion, puis des heures en voiture. Et pas des heures d’autoroute faciles non plus, mais beaucoup sur du gravier défoncé et défoncé. La plupart de l’année, il y a de la neige, et s’il n’y a pas de neige, il y a de la boue, des insectes ou les deux. Il n’y a pas d’AAA. Il n’y a pratiquement pas de service cellulaire. C’est le désert.

Peut-être que c’est votre truc. Pour certaines personnes, c’est le cas. Quelques dizaines de personnes vivent dans à proximité de McCarthy toute l’année. Si oui, mettez cet endroit sur votre liste. C’est incroyable. Sinon, consultez la galerie ci-dessus.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles, et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

