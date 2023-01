Ghost ‘renouvelé pour la saison 4 avant la saison 3

Les affaires sont en plein essor dans le Powerverse

Power Book II : Fantôme a déjà été renouvelée pour une quatrième saison AVANT sa troisième saison très attendue sur Starz.

La production de la saison 4 est en cours à New York avec Michel Ealy rejoindre le casting en tant que nouvelle série régulière.

Ealy rejoint le casting en tant que détective Don Carter – un officier montant du NYPD qui était sur la bonne voie pour devenir commissaire de police jusqu’à ce que sa femme soit tuée dans un feu croisé entre des gangs de drogue rivaux.

Jurant de rendre les rues plus sûres, Carter a échangé sa cravate contre un gilet en kevlar et dirige maintenant un groupe de travail d’élite sur la drogue du NYPD qui obtient des résultats concrets contre la violence liée à la drogue. Bien que ses réalisations soient reconnues par le public, rien ne peut ramener son amour perdu.

“Le drame explosif de Power Book II : Fantôme continue de trouver un écho auprès de nos téléspectateurs et nous sommes ravis de lancer la production de la saison quatre avant nos débuts dans la saison trois », a déclaré Catherine Busbyprésident de la programmation originale pour STARZ. “Il est clair que nos fans sont prêts à dévorer plus de cette série explosive et nous avons hâte que Michael rejoigne notre incroyable distribution.”

Power Book II : Fantôme La saison 3 démarre avec Tariq St. Patrick (Michael Rainey Jr.) déterminé à obtenir sa confiance, à retrouver sa famille et à se retirer du jeu pour de bon. L’émergence d’une nouvelle connexion impitoyable interrompt les plans de Tariq pour retrouver Tasha (Naturi Naughton) et Yaz (ParisMorgan) et le met, Brayden (Gianni Paolo), et Effie (Alix Lapri) de nouveau en affaires avec les Tejadas alors qu’ils sont mis au défi de déplacer plus de poids que jamais auparavant.

Lorsque Brayden fait venir Tariq en tant que stagiaire au fonds spéculatif de sa famille Weston Holdings, le commerce de la drogue s’étend au-delà de Stansfield et des rues jusqu’à Wall Street où Tariq se voit montrer un chemin légitime vers le succès.

Monet Tejada (Mary J. Blige) – incendiée par la mort de son fils Zeke Cross – est prête à payer le prix fort pour venger son premier-né et garder le reste de ses enfants (et l’entreprise) en ligne alors qu’elle travaille en étroite collaboration avec Davis MacLean (Cliff « l’homme de la méthode » Smith) pour résoudre le meurtre de Zeke et garder les fédéraux hors de sa piste.

Les affaires sont en plein essor lorsqu’une révélation stupéfiante oblige Tariq à compter avec une trahison de la part de ses proches et qu’une enquête RICO s’intensifie sur l’ensemble de l’entreprise pharmaceutique, attirant Tariq plus profondément dans l’entreprise et encore plus près de l’héritage de son père.

Découvrez le teaser de la saison 3 ci-dessous:

Power Book II : Fantôme Première de la saison 3 le vendredi 17 mars à minuit sur l’application STARZ, toutes les plateformes de streaming et à la demande STARZ, et sur STARZ à 21 h HE / PT aux États-Unis et au Canada.