Ghost of Yotei fait partie des efforts déployés par Sony pour transformer la série PlayStation en une « franchise de divertissement plus vaste »

Sony a de grandes ambitions pour Ghost of Yotei et pour la franchise Ghost de Sucker Punch : il souhaite étendre le jeu vidéo aux films, aux émissions de télévision et à d’autres spin-offs.

Dans une interview avec le Le New York TimesHermen Hulst, directeur général du groupe d’affaires des studios de Sony, a déclaré que l’expansion des franchises PlayStation dans d’autres formats de divertissement ramène les fans aux jeux originaux, ce qu’il avait vu de première main avec la série à succès The Last of Us de HBO.

« D’un point de vue commercial, cela a beaucoup de sens », a déclaré Hulst. « Lorsqu’une série télévisée ou un film sort, les gens ont envie de jouer à nouveau ou de se faire des amis pour jouer. »

Ghost of Yotei, la suite du jeu PS4 Ghost of Tsushima qui sortira sur PS5 en 2025, est décrite comme le début d’une franchise officielle qui comprendra au moins un film et d’autres spin-offs. Le film basé sur Ghost of Tsushima est en préparation depuis un certain temps, avec le réalisateur de John Wick Chad Stahelski aux commandes.

Sony Pictures et PlayStation Productions ont annoncé le film Ghost of Tsushima en mars 2021 et Stahelski a déclaré l’année dernière qu’il était « en plein développement ».

« J’adore la propriété, le look, l’histoire du jeu de Jin Sakai, et c’est ce que je dirais être le film de samouraï le plus anti-samouraï qui existe en raison des intrigues, des thématiques qu’il contient et du voyage que traverse Jin Sakai », a-t-il déclaré.

La transition de Jin, d’un honorable samouraï à un fantôme de Tsushima en disgrâce, équilibrant sa propre fierté avec la survie de son peuple, est « tellement intéressante », a ajouté Stahelski. « Les personnages de l’histoire sont définitivement quelque chose que je ne veux perdre en aucune façon. »

Stahelski a déclaré auparavant qu’il voulait faire le film correctement et avoir le casting et même la langue sont japonais quelque chose avec lequel Sony est « tout à fait d’accord ».

Sony a l’habitude de transformer ses franchises PlayStation en films et séries télévisées à succès. Outre la série télévisée The Last of Us de HBO, le film Uncharted, avec Tom Holland dans le rôle principal, a rapporté environ 400 millions de dollars.

L’article du New York Times révèle également que Ghost of Tsushima s’est désormais vendu à 13 millions d’exemplaires depuis sa mise en vente en 2020, ce qui en fait l’un des jeux PlayStation Studios les plus réussis de tous les temps.

Les directeurs créatifs Nate Fox et Jason Connell ont déclaré que pour Ghost of Yotei, Sucker Punch souhaitait « trouver un équilibre » avec le gameplay répétitif en monde ouvert et pourrait proposer des choix d’histoire. Le duo a confirmé son intention de permettre aux joueurs de maîtriser les armes à feu en plus des armes de mêlée comme le katana.

