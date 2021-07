Un incident effrayant a été filmé lors du deuxième affrontement T20I entre le Zimbabwe et le Bangladesh lorsque les cautions sont mystérieusement tombées des guichets sans que le batteur ne se trouve quelque part près des souches. L’incident s’est produit au cours de la 18e manche du Bangladesh lorsque Mohammad Saifuddin était en grève. Tendai Chatara, effectuant sa cinquième livraison, a eu la chance de « percer » lorsque Saifuddin « a donné un coup de pied » aux souches tout en jouant un coup de traction. En fait, Saifuddin s’est retourné pour voir ce qui s’était passé lorsqu’il a entendu le bruit des cautions délogées. Mais le batteur bangladais était-il vraiment un hit-wicket ?

Les arbitres sont montés à l’étage pour enquêter sur la situation bizarre et les images récupérées étaient tout droit sorties d’une émission d’activités paranormales. Les rediffusions ont montré que Saifuddin était à quelques centimètres des guichets et que le vent avait renversé les cautions. Pour ajouter au mystère, les souches ont été déplacées de leur position d’origine et verticale.

Assez effrayant ? Twitterati le pensait aussi.

Non. Il a été examiné et n’a pas été distribué – Umar Bajwa (@UmarBaj89504798) 25 juillet 2021

C’est arrivé une fois avec SRT contre SL – Ganpat Teli (@gate11_) 24 juillet 2021

Pour en revenir à la compétition, le premier buteur Wesley Madhevere a marqué avec 73 points alors que le Zimbabwe a battu le Bangladesh par 23 points vendredi pour maintenir l’espoir de remporter une série de trois matches Twenty20 contre le Bangladesh à Harare.

Le Zimbabwe a fait 166-6 avant de battre le Bangladesh pour 143 avec un ballon restant, permettant aux hôtes de venger une défaite de huit guichets lors du premier match jeudi.

Il s’agissait de la première victoire des hôtes en six tentatives dans la tournée tous formats après une lourde défaite au Test, trois défaites internationales d’une journée et un revers T20.

(Avec entrées AFP)

