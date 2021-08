Ghost a meurtri mes fesses, a coincé maman sur son lit et a ri des hantises d’horreur après avoir terrorisé mon lieu de travail

UNE FAMILLE prétend qu’un fantôme chauve les a terrorisés pendant des mois et les a même soumis à « deux attaques physiques ».

Leah Lewis, 21 ans, a trouvé une « égratignure inexplicable de 15 centimètres » sur sa fesse gauche qui, selon elle, est l’œuvre d’un esprit maléfique qui hante sa maison à Burton-upon-Trent, dans le Derbyshire.

Leah montrant le bleu qui est apparu sur ses fesses après avoir dit à l’esprit paranormal de partir Crédit : @SnapperSK

Maman Colette a appelé le médium psychique Ian Griffiths pour l’aider et après avoir nettoyé leur maison avec de la sauge (photo) Crédit : @SnapperSK

Elle affirme que l’attaque s’est produite peu de temps après que sa mère Colette, 46 ans, a été « physiquement clouée à son lit » par la force mystérieuse et « a été incapable de bouger ou de parler » pendant deux minutes.

Leah dit qu’elle a essayé de débarrasser leur maison du fantôme – décrit comme grand, mince et chauve – en disant à haute voix: « Tout ce qui n’est pas de lumière ou d’amour n’est pas le bienvenu dans la maison. »

Mais elle croit que l’esprit, qui a été décrit comme « en colère et frustré », a riposté et a laissé une ecchymose sur ses fesses qui reste à ce jour.

L’employé du commerce de détail a déclaré au Sun: «Ma mère a eu une expérience où elle était au lit et soudain, elle a entendu une respiration lourde dans son oreille.

«Elle a essayé de crier pour moi mais elle ne pouvait pas bouger et ne pouvait pas parler et elle pense que cela a duré quelques minutes.

« Vraiment secoué ! »

«Maman a eu la chair de poule et les cheveux hérissés quand elle m’a raconté ce qui s’était passé, elle était vraiment secouée.

« Puis soudain, j’ai entendu le rire d’un homme. C’était comme si l’esprit trouvait ça hilarant d’avoir effrayé ma mère.

« Ensuite, j’ai entendu de faibles respirations qui ressemblaient à trois faibles halètements, ce que maman a entendu la nuit où elle a été coincée.

«Je pense que je l’ai mis en colère quand je lui ai dit de partir, car lorsque je suis sorti de la douche, j’ai remarqué une marque comme si j’avais été attrapée ou si j’avais été très gravement griffée sur mes fesses.

« Je n’aurais pas pu heurter quoi que ce soit comme je m’en serais souvenu – je me suis déshabillé et je suis allé sous la douche et quand je suis sorti, je l’ai vu là-bas. »

Les « attaques » étaient les dernières d’une série d’expériences inhabituelles qui ont poussé les Lewis à demander désespérément de l’aide à un médium psychique.

J’ai vu un homme très grand, mince et chauve sortir de la chambre de ma mère, c’était une de ces choses qui t’arrête net dans ton élan Léa Lewis

Leah s’est souvenue que les robinets étaient allumés, des bruits étranges à l’étage qui ne pouvaient pas être expliqués et une nuit, elle prétend avoir vu l’esprit.

Elle a déclaré: «Je suis sortie du lit pour prendre un verre, je suis sortie de ma chambre et je me suis tournée vers les escaliers où j’ai vu un homme très grand, mince et chauve sortir de la chambre de ma mère.

«C’était l’une de ces choses qui vous arrêtent net dans votre élan. Ma mère dormait seule dans son lit.

« J’ai pensé : « Oh ! » et après un moment, je l’ai brossé et j’ai bu un verre, j’étais fatigué et j’ai pensé. « Je ne m’occupe pas de quoi que ce soit. »

« Ça s’est accroché à moi »

Leah pense que l’esprit s’est « accroché » à elle et est venue chez sa famille après avoir hanté son lieu de travail dans le centre commercial Octagon à Burton Upon Trent pendant plusieurs années.

Des collègues lui ont parlé d’autres moments effrayants avant que Leah ait sa première rencontre spirituelle vers Noël en 2018.

Leah a déclaré: «Au début, j’étais un peu sceptique et je pensais que cela aurait pu être inventé, mais j’ai ensuite commencé à voir des ombres quand il n’y avait personne d’autre.

« Ce n’était pas une expérience effrayante, mais dans une certaine section de l’entrepôt, vous vous sentiriez vraiment nerveux et mal à l’aise, c’était très inconfortable.

« Puis après le premier verrouillage, quelque chose s’est envolé des étagères vers moi, ce qui m’a fait un peu peur. »

En septembre de l’année dernière, la famille a commencé à vivre des choses inhabituelles à la maison – ce qui, selon eux, était dû à l’esprit qui a suivi la maison de Leah.

Quand j’étais coincé, c’était très effrayant, je ne pouvais pas crier pour Leah et je ne pouvais pas me lever du lit pendant deux minutes Colette Lewis

Après « deux rencontres physiques » avec l’esprit en juin, Colette, mère de cinq enfants, a décidé qu’elle en avait assez et a demandé de l’aide à ceux qui sont dans le domaine paranormal.

Colette, une surveillante du déjeuner scolaire, a déclaré au Sun: «Leah a contacté son côté spirituel après le décès de mon père l’année dernière et nous avons été c’est pourquoi l’esprit s’est attaché à elle.

« L’homme est rentré à la maison avec ma fille et s’est mis à l’aise dans la maison familiale.

« On nous a dit qu’il appréciait le fait que nous soyons un foyer très féminin car il n’y a pas de figure masculine.

« Ensuite, quand j’ai été coincé, c’était très effrayant, je ne pouvais pas crier pour Leah et je n’ai pas pu me lever du lit pendant deux minutes.

« Puis après l’apparition des égratignures et des marques sur Leah, j’en ai eu assez, j’étais inquiet parce que les choses empiraient et je savais que je ferais mieux de faire entrer quelqu’un. »

L’identité de l’esprit « démasquée »

Ian Griffiths, un médium avec 23 ans d’expérience, a aidé la famille et a identifié leurs expériences comme étant un « esprit négatif ».

Avec l’aide de son guide spirituel, il a affirmé avoir «transmis l’esprit» et plus tard nettoyé la maison de la famille avec de la sauge pour éviter d’autres mauvaises expériences.

L’homme de 54 ans, de Swadlincote, a déclaré au Sun : « Je pouvais imaginer un esprit masculin qui était grand et mince, il n’avait pas beaucoup de cheveux sur le dessus et avait un long manteau gris avec de grosses bottes.

« Il aurait pu être un ouvrier d’usine, qui a eu un accident et est décédé – certains esprits ne savent pas qu’ils sont morts, d’autres ne veulent pas partir et certains veulent être remarqués.

Colette et Leah ont eu de la chance, c’était bien qu’elles aient tendu la main quand elles l’ont fait parce que des choses auraient pu leur être lancées ou des choses physiques bien pires Ian Griffiths

« Il y avait une ancienne aciérie près du lieu de travail de Leah et l’homme semblait être du 19ème siècle, donc il aurait pu être de cette époque.

«Il semblait en colère et frustré, il voulait probablement de l’aide pour traverser et quand cela ne s’est pas produit, il est devenu plus vicieux.

« Colette et Leah ont eu de la chance, c’était bien qu’elles aient tendu la main quand elles l’ont fait parce que des choses auraient pu leur être lancées ou des choses physiques bien pires.

« Certains peuvent vous gratter, vous pousser et faire des choses comme vous maintenir au sol, ce qui est un sentiment horrible car cela semble durer des siècles et est très effrayant. »

Pic fantôme de verrouillage

Ian, qui ne facture pas son aide pour les affaires paranormales, pense qu’il y a eu « une augmentation » des expériences signalées depuis la mise en place des blocages.

Le soignant a déclaré: «Pour beaucoup de gens, je pense que les esprits ont toujours été là mais ils ne les ont jamais remarqués auparavant.

« Mais parce que beaucoup de gens sont de plus en plus à la maison et remarquent des choses, je pense que cela a augmenté et cela a définitivement repris l’année dernière.

« J’ai reçu des SMS demandant de l’aide mais je ne pouvais pas aller chez eux pour faire quoi que ce soit en raison des directives sur les coronavirus, mais maintenant les blocages sont éteints, je peux sortir à nouveau. »

Depuis l’intervention d’Ian, Léa et Colette disent n’avoir plus eu d’expériences paranormales et ont l’impression que la maison est « plus calme ».

Si quelqu’un avait passé une nuit dans notre maison quand tout commençait, ils le croiraient aussi Léa Lewis

Leah a déclaré: «Tout est beaucoup plus agréable, je ne suis pas en colère à la maison et au travail, c’est complètement différent aussi car personne ne se sent à bout de nerf.

« Tout est beaucoup plus calme maintenant et c’est plutôt réconfortant de savoir qu’il a été ignoré et qu’il n’est, espérons-le, plus aussi en colère. »

Comme pour de nombreuses histoires sur le monde paranormal, la famille comprend que certains pourraient douter de leurs expériences.

Mais après deux prétendues agressions physiques et plusieurs autres moments étranges, ils maintiennent qu’ils n’ont aucune raison de mentir et exhortent les autres inquiets à obtenir une aide extérieure.

Leah a dit : « Tout ce que je dirais, c’est que vous serez toujours sceptique jusqu’à ce que vous ayez vécu cela vous-même.

«Au début, j’avais l’impression de devenir folle et je doutais de ce que j’avais vu, mais si quelqu’un avait passé une nuit dans notre maison quand tout commençait, il le croirait aussi.

« Il n’y a aucun moyen d’expliquer certaines choses que notre famille a vécues et maintenant je pense qu’il est vraiment difficile pour nous d’être sceptiques maintenant. »

La marque inhabituelle qui est apparue sur la joue gauche de Leah, qui aurait été causée par un esprit «en colère» Crédit : Collecte

Colette prétend qu’elle a été clouée sur son lit par l’esprit et qu’elle était incapable de bouger ou de parler Crédit : @SnapperSK

Les expériences obsédantes ont commencé petit avec des choses comme des robinets laissés allumés et des bruits inhabituels Crédit : @SnapperSK

Une nuit, Leah a repéré une silhouette « chauve et grande » en haut des escaliers Crédit : @SnapperSK

Leah a remarqué l’ecchymose quand elle est sortie de la douche et sait comment c’est arrivé Crédit : Collecte

Des bruits étranges venaient de l’intérieur de l’armoire de Colette Crédit : @SnapperSK

Leah affirme que les expériences paranormales à leur domicile se sont intensifiées peu de temps après le décès du père de Colette l’année dernière Crédit : @SnapperSK

Le médium psychique Ian Griffiths montrant le sage, qui, selon lui, a aidé à éliminer l’énergie négative de la maison de Leah et Colette Crédit : @SnapperSK