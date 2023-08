Ghoomer : Aishwarya Rai Bachchan prouve une fois de plus qu’elle est la plus grande pom-pom girl d’Abhishek Bachchan ; Voici comment

Aishwarya Rai Bachchan, l’acteur bien-aimé et épouse d’Abhishek Bachchan, est devenue sa plus grande pom-pom girl à l’occasion de la sortie de son dernier film Ghoomer. Abhishek, qui a été vu pour la dernière fois dans le rôle principal de la suite de Bob Biswas, bénéficie désormais du soutien de sa famille. S’adressant à Instagram, Aishwarya Rai Bachchan a partagé une boucle d’images fixes de Ghoomer et les a accompagnées d’une série d’emojis exprimant son enthousiasme pour le film. Abhishek a répondu à son message avec un emoji de cœur, montrant leur amour et leur soutien les uns pour les autres.

Amitabh Bachchan, l’acteur emblématique et père d’Abhishek, fait également la promotion active de Ghoomer depuis la sortie de son teaser. Dans son blog, Amitabh Bachchan a fait l’éloge des efforts de son fils et de la qualité du film, en disant : « Il ne fait aucun doute que GHOOMER est un film très supérieur… Je dis cela en tant que père, oui, mais aussi en tant qu’acteur de longue date. membre de cette fantastique fraternité … Abhishek, depuis que vous êtes dans l’industrie, vous avez joué les personnages les plus complexes avec une immense conviction, diversité et aplomb, chacun difficile, différent et réussi. Ma fierté n’a pas de limites … il a été difficile de retenir des compliments et des faits, mais … PLUS … cela a été dit et le sera toujours.

Récemment, Amitabh Bachchan a révélé qu’il avait regardé Ghoomer deux fois et qu’il l’avait vraiment apprécié. Ghoomer, réalisé par R Balki, explore les thèmes du cricket et du handicap, avec Abhishek dépeignant un mentor de cricket qui forme un jeune joueur de cricket, joué par Saiyami Kher, qui a perdu son bras droit. Le film présente également Shabana Azmi et Angad Bedi dans des rôles de premier plan.

Notamment, Abhishek Bachchan a non seulement joué mais aussi produit Ghoomer. Le film a reçu une ovation debout au Festival du film indien de Melbourne en 2023, renforçant encore son succès et ses éloges de la critique. »