Ghoomer : Abhishek Bachchan, le film de R Balki fait ses débuts au Festival du film indien de Melbourne

L’un des plus grands festivals de cinéma en dehors de l’Inde est le Festival du film indien (IFF) de Melbourne. Il a récemment révélé les détails de sa 14e édition. L’IFF de cette année débutera avec Ghoomer de R Balki, avec Abhishek Bachchan et Saiyami Kher. Le festival se déroulera du 11 août au 20 août 2023. De plus, il promet des performances envoûtantes lors de la soirée d’ouverture et offrira une expérience cinématographique inoubliable.

R. Balki et Abhishek Bachchan ont parlé du film et ont déclaré que c’était un honneur pour l’équipe car Ghoomer ouvrira le Festival du film indien de Melbourne. C’est une histoire d’innovation et un hommage au sport et au réservoir de résilience humaine.

À propos du film

Dans Ghoomer, Saiyami Kher joue un athlète paraplégique dont l’histoire est suivie. Elle est instruite par le personnage d’Abhishek Bachchan et est une excellente joueuse de cricket. Des rôles importants sont également joués par Shabana Azmi et Angad Bedi dans le film. L’histoire, qu’il a co-écrite avec Rishi Virmani et Rahul Sengupta, est motivée par la vie du regretté tireur droitier hongrois Karoly Takacs, qui a remporté deux médailles d’or olympiques avec sa main gauche après avoir subi une blessure dévastatrice à son autre main. .

Note sincère

Saiyami Kher a écrit une note sincère pour le film et les réalisateurs. S’adressant à Instagram, elle a déclaré que les projets dans lesquels elle s’engage étaient très spéciaux pour elle. Toute sa vie, elle a rêvé de devenir joueuse de cricket professionnelle. Le film Ghoomer lui en a donné l’occasion.

À propos de l’IIF

Les objectifs du festival incluent de donner aux cinémas du monde entier une plate-forme sur laquelle mettre en valeur leur excellence cinématographique, favoriser la compréhension et l’appréciation des différentes cultures cinématographiques dans le contexte de leur éthique sociale et culturelle, et encourager l’amitié et la coopération mondiales.

Le casting

Connu pour des films tels que Cheeni Kum, Ki et Ka et Pad Man, R. Balki réalise et produit Ghoomer. Les caractéristiques du film Shabana Azmi, Abhishek Bachchan, Saiyami Kher et Angad Bedi dans des rôles pivots.