Ghislaine Maxwell vue meurtrie sur la «  première photo de prison  » alors que les avocats continuent de protester contre les conditions de prison «  tortueuses  » de la confidente d’Epstein

Une photo de la mondaine en disgrâce Ghislaine Maxwell, ancienne meilleure amie du prédateur sexuel aujourd’hui décédé Jeffrey Epstein, a finalement fait surface au milieu d’une profonde controverse entourant son traitement en prison.

Maxwell est vue dans la vidéo non datée semblant visiblement pâle avec une décoloration sous l’un de ses yeux, ses cheveux et son maquillage normalement méticuleux absents. Apparaissant jeudi après que l’un de ses avocats l’ait publiée sur les réseaux sociaux, la photo a rapidement fait le tour en ligne, car c’est la première qui montrerait une image réelle et non photoshoppée de la riche suspecte de trafic sexuel depuis qu’elle a été amenée dans garde.

Un avocat de Ghislaine Maxwell a publié la première photo depuis son arrestation l’été dernier, montrant Maxwell avec une ecchymose sous l’œil. Je pense qu’elle va bien. Mieux que moi, au moins. pic.twitter.com/SPkZx5gJQI – Dr Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 29 avril 2021

Arrêtée en juillet dernier, Maxwell doit commencer les audiences du procès le 12 juillet, plus d’un an après avoir été inculpée de huit chefs d’accusation de trafic sexuel d’enfants, de complot en vue de transporter des mineurs à travers les frontières de l’État à des fins sexuelles et d’autres crimes liés à sa relation avec Epstein. . Deux autres chefs d’accusation ont été ajoutés à l’acte d’accusation plus tôt ce mois-ci, également liés à l’exploitation sexuelle de jeunes filles, y compris une adolescente de 14 ans qui affirme avoir été payée des centaines de dollars par le couple, à la fois pour des relations sexuelles et pour aider Maxwell trouver plus de filles. Si cela est vrai, cette affirmation suggère que Maxwell et Epstein ont mené des opérations de chantage sexuel pendant deux décennies, échappant d’une manière ou d’une autre aux autorités.





Bien que Maxwell ait également plaidé non coupable des nouvelles accusations, ses avocats ont exigé que le procès soit reporté à janvier afin qu’ils puissent travailler sur cet aspect de sa défense juridique. S’il est reconnu coupable, Maxwell encourra jusqu’à 80 ans de prison, en fait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’homme de 59 ans.

Citant ce qu’elle insiste comme des conditions misérables dans le centre de détention de Brooklyn où elle est détenue, Maxwell a offert une caution de 28,5 millions de dollars pour la troisième fois, pour la faire rejeter une fois de plus. Ses avocats ont exigé une caution, insistant sur le fait qu’elle avait beaucoup d’argent et de biens à offrir en garantie, même si le nombre de passeports qu’elle possède – et sa myriade de contacts dans d’autres pays – pose un risque majeur de fuite. Les avocats affirment également qu’elle prend le poids de la colère du public et du parquet contre Epstein parce qu’il est « Inaccessible » – décédée – et elle est la prochaine meilleure cible.





Cependant, les avocats de Maxwell ont déjà induit le public en erreur – bien que les avocats déplorent l’état désastreux de la physionomie de Maxwell, le parquet n’a trouvé aucune trace du supposé « chute de cheveux » elle a enduré il y a des mois au milieu de nouveaux mauvais traitements à la prison. Les gardes, cependant, ont allégué les « Trou de l’enfer » Les conditions dont Maxwell s’est plainte, y compris une puissante odeur pourrie dans sa cellule, étaient de son fait, affirmant qu’elle avait refusé de tirer la chasse d’eau pendant son séjour.

Le prédateur sexuel condamné Epstein est décédé en août dernier, prétendument par suicide, alors que deux gardes ont été assignés à le surveiller pour s’assurer qu’il ne s’est pas suicidé après une précédente tentative de suicide. Epstein était lui-même en prison dans l’attente d’une lourde peine pour trafic sexuel de mineurs et crimes similaires à celui de Maxwell.





