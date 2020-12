Ghislaine Maxwell s’est vu refuser la libération sous caution pour la deuxième fois lundi après qu’un juge a jugé qu’elle restait un « risque de fuite ».

La juge Alison Nathan a déclaré que rien soumis au tribunal fédéral de New York par la prétendue madame de Jeffrey Epstein n’avait changé sa décision initiale.

Le juge Nathan n’a pas été ému par le paquet de caution de 28,5 millions de dollars que Maxwell et son mari Scott Borgerson ont offert au tribunal.

Elle a statué qu ‘«aucune condition de mise en liberté ne peut raisonnablement garantir la comparution du défendeur à de futures procédures».

La décision signifie que Maxwell restera dans le sinistre Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, au moins jusqu’au mois de juillet de l’année prochaine, date à laquelle son procès doit avoir lieu.

L’ordonnance du tribunal se lit dans son intégralité: « La Cour conclut qu’aucune des nouvelles informations présentées par la défenderesse à l’appui de sa requête n’a d’incidence importante sur la détermination de la Cour selon laquelle elle présente un risque de fuite.

En outre, pour essentiellement les mêmes raisons que la Cour a déterminé que la détention était justifiée lors de l’audience initiale de mise en liberté sous caution, la Cour conclut à nouveau qu’aucune condition de mise en liberté ne peut raisonnablement garantir la comparution du défendeur lors de la procédure future.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour examine la nature et les circonstances des infractions reprochées, le poids de la preuve contre le défendeur, l’historique et les caractéristiques du défendeur, ainsi que la nature et la gravité du danger que la libération du défendeur poserait.

«Le gouvernement ne prétend pas que le défendeur représente un danger pour la communauté. Néanmoins, la Cour estime que les trois autres facteurs justifient la détention.

La Cour estime également que les conditions de mise en liberté sous caution proposées par la défenderesse ne garantiraient pas raisonnablement sa comparution lors de futures procédures

«En conséquence, la Cour conclut que le gouvernement a assumé sa charge de persuasion que le défendeur présente un risque de fuite et que la détention provisoire continue d’être justifiée.

La semaine dernière, il a été révélé que Maxwell affirmait elle n’a parlé du divorce de son mari qu’après avoir été arrêtée pour «le protéger».

La prétendue « madame » de Jeffrey Epstein a déclaré qu’elle voulait protéger Scott Borgerson des « terribles conséquences de son association avec elle ».

Maxwell a déclaré aux services avant le procès qu’une scission pourrait être envisagée comme un moyen de « créer une distance » entre eux.

Le couple avait discuté de l’idée d’obtenir un divorce comme moyen supplémentaire de créer une distance entre [them] pour le protéger des terribles conséquences d’être associé à elle », selon les documents

Les procureurs ont allégué que la réalité est qu’elle a fait des déclarations « manifestement incohérentes » qui ont sapé son affirmation selon laquelle son mari était un lien fort avec l’Amérique qu’elle n’abandonnerait jamais.

Maxwell a tenté d’expliquer l’écart entre les documents dans le cadre de ses efforts pour obtenir une caution avant Noël de la prison fédérale où elle est actuellement détenue.

Maxwell, 58 ans, et Borgerson, 44 ans, un entrepreneur en technologie, ont promis 22,5 millions de dollars de biens et d’actifs pour essayer de la libérer en attendant son procès pour avoir procuré des filles à Epstein.

5 millions de dollars supplémentaires seraient mis en place par la famille et les amis et Maxwell abandonnerait ses trois passeports et se soumettrait à la détention à domicile.

Lors d’un dépôt devant le tribunal fédéral de New York, Maxwell a confirmé l’affirmation des procureurs selon laquelle elle parlait de divorce après son arrestation, un détail qu’elle n’a pas divulgué.

Le document déclare que l’idée du divorce était de «le protéger … des terribles conséquences d’être associé à elle».

Lors de sa première audience de mise en liberté sous caution en juillet, lorsque Maxwell a été placée en détention provisoire, elle a seulement révélé qu’elle avait une maison de 5 millions de dollars au Royaume-Uni et ses propres biens personnels.

Des semaines plus tard, Borgerson semble avoir accepté de se manifester et d’offrir tous ses actifs pour un nouveau paquet de caution.

Le dossier déclare: « Elle et son conjoint n’avaient donc aucune raison de continuer à discuter de divorce, ce que ni l’un ni l’autre ne voulait en premier lieu.

« Il n’y avait aucune raison non plus pour que son épouse s’abstienne de se présenter en tant que cosignataire.

« En résumé, le gouvernement n’a offert que des insinuations non étayées pour suggérer que la relation de Mme Maxwell avec son conjoint n’est pas un lien puissant avec ce pays ».

La lettre de Maxwell au tribunal fait référence à l’arrestation la semaine dernière du dépisteur français Jean-Luc Brunel, prétendument l’un des principaux acteurs du réseau de trafic sexuel d’Epstein.

Brunel, 74 ans, est accusé de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel d’enfants par les autorités françaises, qui n’a pas de traité d’extradition avec l’Amérique.

Les avocats de Maxwell, qui a la nationalité française, ont écrit: « Toute incitation que Mme Maxwell pourrait avoir à fuir en France a été considérablement diminuée par la récente arrestation en France de Jean-Luc Brunel, qui ferait l’objet d’une enquête pour des agressions sexuelles présumées par Jeffrey. Epstein ».

Dans la lettre, les avocats de Maxwell dénoncent son traitement comme « le substitut apparent » d’Epstein, qui s’est suicidé en août dernier en attendant son procès.

Ils affirment que les procureurs ont «perdu toute objectivité» lors de l’examen de ses finances et semblent déterminés à voir «tout fait impliquant Mme Maxwell sous le pire jour possible».

Ils affirment que malgré 2 millions de dollars d’actifs personnels et 22,5 millions de dollars au nom de son mari, Maxwell n’a « aucun flux de revenus futurs certain ».

Maxwell est accusé d’avoir procuré des filles aussi jeunes que 14 ans pour Epstein entre 1994 et 1997.

Elle est également accusée de se parjurer dans une autre affaire civile et nie toutes les allégations.

Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 35 ans de prison.