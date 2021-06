Ghislaine Maxwell se met de « mauvaise humeur » en courant quotidiennement pour aller chercher des écolières « nubiles » à Central Park pour l’anneau sexuel d’Epstein

Travaillant comme réceptionniste dans le manoir new-yorkais de Jeffrey Epstein, Maria Farmer pensait que les jeunes filles qui descendaient les escaliers en pleurant avaient perdu des emplois de mannequin.

Mais l’artiste en herbe dit que Ghislaine Maxwell a parcouru Central Park à l’école, à la recherche de «nubiles» à amener à son petit ami occasionnel pour le sexe.

Maxwell est accusé d’avoir soigné des dizaines de jeunes filles pour le pédophile Epstein

S’exprimant sur le nouveau documentaire de Sky, Ghislaine Maxwell: Epstein’s Shadow – qui tombe aux États-Unis aujourd’hui et au Royaume-Uni dimanche – Maria révèle que la course quotidienne tordue a mis sa patronne «froide et vicieuse» de mauvaise humeur.

« Ghislaine était très maussade et terriblement matérialiste », explique Maria, qui a été maltraitée par Epstein, tout comme sa sœur cadette Annie.

«Elle faisait du patin à roues alignées pendant des heures, puis elle était de très bonne humeur, mais elle tournait.

«Chaque jour à 15h30, elle se déplaçait simplement et elle me criait des ordres et criait des ordres au chef ou à la femme de chambre, puis elle sortait en courant.

« À l’époque, je me disais : qu’est-ce qui se passe avec cette personne ? Elle sortait pour trouver les nubiles (jeunes filles) qu’elle disait être des modèles, mais étaient des petites filles qu’elle procurait à Jeffrey. Et elle le ferait en allant après l’école à Central Park.

« J’ai roulé avec elle et j’ai vu comment elle faisait ça, dans la limousine. Elle voyait une fille en uniforme, sortir de la voiture et aller chercher le numéro de cette fille. C’est terrifiant.

Maria Farmer raconte le documentaire qu’elle a suivi dans la limousine alors que Maxwell chassait les filles Crédit : cbs news

Epstein et Maxwell avaient des liens puissants, dont Donald Trump Crédit : Getty

L’homme d’affaires milliardaire Epstein – qui a maltraité des dizaines de jeunes filles aussi jeunes que 14 ans – a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Manhattan en 2019 alors qu’il était détenu pour trafic sexuel.

La mondaine britannique Maxwell, qui est accusée d’avoir préparé des filles mineures pour son amant obsédé par le sexe, attend actuellement son procès pour des accusations liées au trafic sexuel de mineurs. Elle a plaidé non coupable.

Le documentaire en trois parties examine également les allégations selon lesquelles Epstein et Maxwell, 58 ans, auraient filmé des dignitaires ayant des relations sexuelles avec des jeunes filles dans les maisons du milliardaire à New York et à Palm Beach afin de les faire chanter.

Une autre survivante, Sarah Ransome, qui a rencontré le couple à l’âge de 22 ans, a déclaré que Maxwell la convoquait dans la chambre quand Epstein voulait des relations sexuelles.

« Quand Jeffrey me voulait, Ghislaine m’appelait dans sa chambre », dit-elle.

« Ghislaine était toujours au téléphone, organisant les choses. Ghislaine savait qu’à chaque fois qu’elle m’appelait, j’allais être violée. À chaque fois. »

Le documentaire Sky se déroule sur trois épisodes Crédit : ©Sky UK Limited

Des écolières avec un appareil dentaire ‘descendent les escaliers en pleurant’

Maria était étudiante à la New York Academy of Art où Maxwell était un invité régulier lors de visites de galeries, en 1995.

Son contact avec le couple a commencé lorsqu’Epstein a acheté l’une des peintures de Maria d’une série mettant en vedette sa sœur prépubère Annie, souvent légèrement vêtue.

« Je pensais qu’ils formaient un couple étrange, étrange », dit-elle.

« Jeffrey était tout souriant et un peu trop, très sociable, un gars chaleureux et affable. Elle se tenait juste là, faisant semblant d’être gentille.

Epstein a ensuite appelé Maria et lui a offert un emploi, en l’aidant pour sa collection d’art mais également en s’occupant de la réception du manoir de New York où une grande partie des abus présumés ont eu lieu.

« J’avais un gros livre blanc et j’ai inscrit les gens et ils ont enregistré tous ceux qui allaient et venaient », dit-elle.

« Jeffrey m’a montré la pièce où il avait toutes les caméras vidéo et il m’a juste fait un petit tour. Il en était très fier.

« Ils m’ont dit qu’ils étaient mariés et c’est pourquoi je me sentais à l’aise. »

Bien que la demande de mariage soit un mensonge, le couple était amants et Maxwell dirigeait la maison ainsi que le journal d’Epstein et saluait les visiteurs puissants de la maison.

Maria avec l’œuvre qu’elle a vendue à Epstein Crédit : Netflix

Maria a laissé entrer les dignitaires et les « petites filles » qui sont arrivés au manoir de New York Crédit : Alamy

Le millionnaire et la mondaine bien connectée ont côtoyé Donald Trump, Bill Clinton et le prince Andrew – qui ont ensuite été accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Roberts, une victime de 17 ans.

« Il y avait beaucoup d’enfants, toujours des petites filles, et elle a dit qu’ils étaient mannequins pour toutes sortes d’entreprises », explique Maria. « Ensuite, des dignitaires allaient et venaient.

« Il y a eu quelques fois les petites filles ont pleuré. Je me souviens d’une petite fille en jupe d’école, avec des bretelles, descendant les escaliers en pleurant.

« Ghislaine m’a dit ‘Elle n’a pas eu le poste. Le mannequinat est une affaire difficile.’ Elle était très froide et méchante.

Maxwell pose avec le prince Andrew et son accusatrice Virginia Roberts, alors âgée de 17 ans Crédit : Fonctionnalités Rex

Agression sexuelle au ranch Victoria Secret

Lorsque Maria s’est vu proposer un projet artistique en 1996, Epstein lui a dit qu’elle pouvait se rendre dans le domaine de l’Ohio de ses amis Les Wexner – propriétaire de Victoria’s Secret – et de sa femme Annabel, où elle aurait de l’espace pour peindre.

« Je pensais que cela allait être une expérience merveilleuse. Cela a ruiné ma vie. C’est l’expérience même qui a ruiné ma vie », dit-elle.

« Pendant que j’étais sur le domaine de Wexner, Ghislaine et Jeffrey sont venus à trois reprises me rendre visite au cours de l’été.

« Une fois, j’étais dans la salle en train de lire, il était tard dans la soirée, et Ghislaine Maxwell arrive en peignoir. Cela me rendait très nerveux, j’avais mal au ventre parce que pourquoi était-elle intime comme ça ?

« Elle m’a emmené dans la chambre de Jeffrey et je n’y étais jamais allé.

« Jeffrey regardait une émission de télévision. Ghislaine a dit : » Frottez le pied de Jeffrey en ce moment, il a mal aux pieds. » Puis il tapota le lit et je m’assis.

« Ghislaine s’est assise à côté de moi puis s’est allongée et ils ont commencé à m’agresser ensemble. J’en ai bloqué beaucoup mais je me souviens avoir regardé le plafond. J’ai commencé à pleurer.

« C’était très mécanique et bizarre ce qui m’arrivait. À partir de ce moment-là, je n’ai plus été la même personne. »

Epstein et Maxwell ont séjourné dans la maison d’hôtes du manoir Wexner’s Ohio

Sarah Ransome, Virginia Roberts Giuffre et Marijke Chartouni disent que Ghislaine Maxwell les a soignées avant qu’elles ne soient agressées par Epstein Crédit : Getty

Victimes « ratées » du FBI

Affolée, Maria s’est enfuie à New York et a raconté à la police son calvaire, mais il lui a été conseillé de parler au FBI.

Elle a appelé le numéro qui lui a été donné et a parlé à un agent fédéral pendant 45 minutes – mais aucune mesure n’a été prise à l’époque.

« Il semblait très imperturbable par ce que je disais », dit-elle. « J’ai demandé au FBI de faire son travail et ils ont échoué. Je leur ai tout donné en 1996 et ils n’ont rien fait.

Maria pense qu’Epstein a été informé du rapport et elle affirme que Ghislaine a menacé la vie de sa famille dans un accès de fureur.

« Quelqu’un m’a appelé et m’a dit que je n’aurais jamais dû parler au FBI. Je n’en avais parlé à personne, alors ça m’a fait peur », dit-elle.

« Puis un jour, Ghislaine m’a appelé en criant et en criant. Elle a menacé ma famille, elle a menacé de brûler ma maison, il y avait de nombreuses menaces contre ma vie.

« Jusqu’à l’agression, j’avais le plus grand respect pour Jeffrey – mais je n’aurais rien mis devant Ghislaine et à ce moment-là j’ai vu ce qu’elle était. C’est un monstre. »

Elle a découvert plus tard que sa sœur Annie, alors âgée de 16 ans, avait également été victime d’Epstein – forcée de participer à un massage seins nus.

La sœur de Maria, Annie, a été maltraitée à 16 ans Crédit : Netflix

Maxwell a été décrit comme « froid et vicieux » par Maria

Plaidoyer et chantage

C’était une décennie avant qu’Epstein ne soit arrêté pour la première fois, en 2006, à la suite de multiples allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement des filles de 14 ans à peine, dans sa maison de Palm Beach.

Incroyablement, après une enquête du FBI, il a conclu un « accord de non-poursuite », qui l’exemptait d’accusations criminelles s’il plaidait coupable à des accusations de prostitution moins graves, s’enregistrait en tant que délinquant sexuel et versait un dédommagement à trois douzaines de victimes identifiées par le FBI.

Il a également protégé ses co-conspirateurs présumés de faire face à des accusations.

Le documentaire examine le lien possible entre l’emprise d’Epstein sur des hommes puissants, filmés pendant des rapports sexuels, et son traitement indulgent – ​​et Maria pense que Maxwell a été impliqué dans le complot.

Elle dit que les caméras vidéo qu’Epstein lui a si fièrement montrées étaient toutes entraînées dans des zones «privées» comme les chambres et les salles de bain, où elles ont enregistré les liaisons avec les jeunes filles.

«Je crois qu’ils travaillaient ensemble», dit-elle. « Ghislaine obtenait des enfants et ils étaient mis dans des situations horribles avec ces dignitaires et ils ont été enregistrés. Il y avait clairement une situation de chantage en cours.

Maxwell, représenté sur les dessins du tribunal, attend actuellement son procès Crédit : Reuters

Le documentaire comprend également des interviews de Lady Victoria Hervey, qui révèle que Ghislaine Maxwell avait un « air mystérieux » mais un sens de l’humour rauque.

« Il y avait un côté [to Maxwell] qui aimait raconter des blagues cochonnes et des choses comme ça. Elle démontrerait certaines choses », dit-elle, avant de dire que l’accusée « montrerait comment faire une pipe ».

Ghislaine Maxwell: Epstein’s Shadow sera diffusé à partir de 21h sur Sky le dimanche 27 juin et sur Peacock à partir d’aujourd’hui aux Etats-Unis