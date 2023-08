Ghislaine Maxwell reçoit des «avantages» de prison après avoir adopté la foi juive de feu son père

GHISLAINE Maxwell a adopté la foi juive de son défunt père derrière les barreaux – et a été récompensée par une meilleure nourriture et plus de temps libre.

Maxwell – qui a aidé le financier Jeffrey Epstein à abuser sexuellement d’adolescentes – a enregistré sa religion à son arrivée en prison.

Ghislaine Maxwell reçoit de la nourriture casher en prison, ce qui est plus coûteux, et est dispensée du travail pour observer le sabbat Crédit : fourni

Le père du baron de la presse de Maxwell, Robert, est né dans une famille juive orthodoxe Crédit : Getty

Elle reçoit de la nourriture casher, qui est plus coûteuse, a accès à un rabbin et est dispensée de travailler pendant 25 heures à partir du coucher du soleil le vendredi pour observer le sabbat.

Elle peut également faire une pause dans les corvées de la prison pendant les fêtes juives.

Maxwell, 61 ans, a également droit au vin ou au jus de raisin associé et à la rupture du pain.

Les détails ont été révélés par la journaliste Silja JA Talvi, qui se penche sur les conditions dans les prisons.

Talvi a déclaré au Sun dimanche que Maxwell avait été contacté en prison par une organisation de prisonniers des droits civiques appelée Reaching Out, basée à New York.

Il aide spécifiquement les prisonniers juifs et a informé Ghislaine par l’intermédiaire d’un autre détenu qu’ils seraient là pour elle.

Le père du baron de la presse de Maxwell, Robert, est né dans une famille juive orthodoxe en Tchécoslovaquie.

Il a déclaré qu’il avait cessé de pratiquer la religion avant la Seconde Guerre mondiale mais qu’il se considérait toujours comme juif.

Maxwell purge 20 ans à la prison de Tallahassee en Floride.

Un porte-parole de Reaching Out a déclaré : « Maxwell est en contact avec notre organisation.

« Nous avons et continuerons de répondre à ses besoins. »