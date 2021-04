Ghislaine Maxwell, la mondaine en disgrâce et ancienne petite amie du pédophile décédé Jeffrey Epstein, a plaidé non coupable d’accusations de trafic sexuel selon lesquelles elle aurait trafiqué une fille de 14 ans pour qu’Epstein la maltraitait.

Les deux nouvelles accusations de trafic ont été ajoutées à l’acte d’accusation contre Maxwell le mois dernier, portant à huit le nombre d’accusations contre elle. Lors d’une brève audience à New York vendredi, Maxwell a plaidé non coupable.

La mise en accusation était la première fois que Maxwell en personne devant le tribunal depuis son arrestation en juillet dernier. Elle s’est vu refuser la mise en liberté sous caution, bien que ses avocats aient contesté à plusieurs reprises ce refus, affirmant que Maxwell était détenu dans des conditions excessivement difficiles. Sa prison de Brooklyn se trouve juste en face de l’East River de l’établissement de Manhattan où Epstein est décédé en août 2019, dans une mort suspecte qui a jugé un suicide.

Selon les nouvelles accusations, Maxwell aurait appelé la jeune fille de 14 ans pour planifier des rencontres sexuelles avec Epstein dans son manoir de Palm Beach et lui aurait payé des centaines de dollars en espèces pour chaque voyage. L’accusé «Cherchait à normaliser les comportements inappropriés et abusifs, entre autres, en discutant de sujets sexuels devant (la victime) et en étant présent lorsque (la victime) était nue dans la salle de massage de la résidence de Palm Beach», l’acte d’accusation mis à jour dit.

En plus des accusations de trafic sexuel, Maxwell est accusé de complot visant à attirer des mineurs, de complot en vue de transporter des mineurs et de parjure. Elle risque 80 ans derrière les barreaux si elle est reconnue coupable de tous les chefs d’accusation.

Bien que les avocats de Maxwell aient tenté à plusieurs reprises de retarder le début de son procès, la juge Alison Nathan a déclaré vendredi que « tout le monde devrait assumer » une date de début en juillet, sans se prononcer sur cette question.

