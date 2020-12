Ghislaine Maxwell a proposé un accord de mise en liberté sous caution d’une valeur de près de 30 millions de dollars, selon ses avocats, qui ont noté que la mondaine – accusée d’avoir procuré des filles mineures au trafiquant sexuel Jeffery Epstein – insiste toujours sur son innocence.

Les avocats de Maxwell ont déposé lundi une demande de mise en liberté sous caution auprès du tribunal de district américain de Manhattan, offrant 28,5 millions de dollars en échange de sa liberté, dont la majorité serait garantie par des actifs appartenant à Maxwell et à son mari.

« SP. Maxwell veut rester à New York et passer sa journée devant le tribunal pour pouvoir effacer son nom et retourner dans sa famille ». ses avocats ont déclaré dans le dossier, ajoutant que bien que Maxwell ait été « Impitoyablement vilipendé » dans les rapports des médias qui ont «A préjugé de sa culpabilité», elle néanmoins «Maintient avec véhémence son innocence» et ne présente aucun risque de vol.

Bien qu’elle ait plaidé non coupable d’une série d’accusations fédérales de trafic sexuel en juillet, Maxwell a été considérée comme un risque de fuite par la juge de district américaine Alison Nathan, qui a ordonné qu’elle soit détenue sans caution jusqu’à son procès à l’été 2021. Les avocats de la mondaine se sont à plusieurs reprises insultés contre cette décision depuis, mais n’a demandé officiellement une caution que lundi, demandant qu’elle soit autorisée à attendre son procès après la détention à domicile.

Réitérant les arguments précédemment avancés devant le juge Nathan, un avocat représentant plusieurs des victimes présumées d’Epstein, Spencer Kuvin, a insisté sur le fait que Maxwell échapperait probablement aux autorités si le juge accordait sa demande de mise en liberté sous caution.

«En fin de compte, je ne pense pas que ce soit important si le montant de la caution est fixé à 30 millions de dollars, 40 millions de dollars ou 100 millions de dollars. C’est une femme qui veut sortir de prison et qui a des passeports pour d’autres pays – des pays qui n’ont pas d’extradition vers les États-Unis », Kuvin a déclaré à une filiale de Florida ABC.

Elle représente un risque de fuite et j’espère que le gouvernement américain s’opposera catégoriquement à cette demande de libération sous caution.

Les procureurs ont jusqu’à mercredi pour répondre à la demande de mise en liberté sous caution.

Maxwell a été arrêtée en juillet à son domicile dans le New Hampshire pour son rôle présumé dans le réseau de trafiquants d’Epstein et est détenue au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où elle a récemment été contrainte de mettre en quarantaine après qu’un employé de la prison a été testé positif pour le coronavirus. Ses avocats ont souligné les mauvaises conditions de détention dans la prison, faisant valoir que des « négligence » par les autorités a conduit au suicide apparent d’Epstein en détention l’année dernière. Le Bureau fédéral des prisons, cependant, a défendu ses conditions de vie, soutenant que Maxwell reste « en bonne santé » derrière les barreaux.

