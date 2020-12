Ghislaine Maxwell a lancé un nouveau plaidoyer pour être libéré de prison à temps pour Noël.

Dans des documents judiciaires déposés à New York vendredi, la mondaine a demandé à un juge de considérer sa demande de mise en liberté sous caution de 5 millions de dollars (3,7 millions de livres sterling) déposée pour le 21 décembre.

Maxwell, qui fait face à des accusations d’avoir procuré des filles pour le financier pédophile Jeffrey Epstein et d’avoir abusé sexuellement de filles mineures elle-même, s’est déjà vu refuser une libération sous caution après que les procureurs aient fait valoir qu’elle représentait un risque de fuite.

L’homme de 58 ans a plaidé non coupable et nie avec véhémence toutes les accusations, mais risque jusqu’à 35 ans de prison s’il est reconnu coupable lors d’un procès prévu en juillet.

Dans une lettre adressée à la juge Alison Nathan, les avocats de Maxwell affirment disposer de nouvelles preuves à l’appui de leur offre de mise en liberté sous caution, soutenue par des amis et des membres de la famille qui ne souhaitent pas être identifiés publiquement car ils « n’ont pas les moyens financiers d’embaucher un détail de sécurité pour se protéger ».

Ils ont demandé à la juge de supprimer les noms de ses partisans de tout document judiciaire public pour «protéger la vie privée et la sécurité des personnes qui ont souffert… de terribles conséquences personnelles et professionnelles pour avoir été liées à Mme Maxwell».

Ils affirment également que Maxwell, qui est détenu au Metropolitan Detention Center de New York, a reçu de « multiples » menaces de mort pendant sa détention.

Epstein s’est suicidé en prison en août 2019 dans l’attente d’un procès pour infractions sexuelles sur mineurs.

