Ghislaine Maxwell était « en train de divorcer » de son mari Scott Borgerson au moment de son arrestation, révèlent des documents judiciaires.

Selon les documents publiés vendredi, Maxwell a affirmé que son mariage avec Borgerson la garderait aux États-Unis et diminuerait son statut de risque de fuite si elle était libérée sous caution.

Mais les nouveaux documents révèlent qu’ils étaient en train de divorcer, ce qui «sape son affirmation selon laquelle son mariage est un lien qui la garderait aux États-Unis».

« Le fait que l’épouse de l’accusé ne se soit manifestée que maintenant pour soutenir l’accusé ne devrait pas avoir de poids étant donné qu’il a refusé de se manifester au moment de son arrestation », indiquent les documents.

Cela vient après qu’il ait été révélé que Borgerson aurait été « dévasté ». Maxwell était derrière les barreaux et mettra 25 millions de dollars en garantie pour sa femme, qui seront confisqués si elle s’enfuit avant le procès.

Le dossier sera soumis à un juge fédéral à New York dans les prochains jours dans le but de faire sortir Maxwell du Metropolitan Detention Center de Brooklyn à temps pour les vacances.

Selon les documents, la motion de mise en liberté sous caution de Maxwell «ne parvient pas à établir des liens suffisamment forts avec les États-Unis pour l’empêcher de fuir».

« Bien que le désir d’un ami d’éviter la publicité puisse être compréhensible, le désir d’un conjoint de se distancier de cette manière – en particulier lorsqu’il est associé aux déclarations incohérentes du défendeur sur l’état de leur relation – mine son affirmation selon laquelle son mariage est un lien qui la garderait aux États-Unis », révèlent-ils.

Une victime, Annie Farmer, a déposé une lettre passionnée dans laquelle elle a plaidé auprès du juge de ne pas accorder la caution à Maxwell.

« Bien que la défenderesse affirme maintenant que son mariage la garderait aux États-Unis, sa requête ne répond pas aux déclarations manifestement incohérentes qu’elle a faites aux services de mise en état au moment de son arrestation, lorsque, comme documenté dans le rapport des services de mise en état, le défendeur a déclaré elle était «en train de divorcer de son mari».

Les femmes que Maxwell aurait procurées à Jeffrey Epstein pour abuser ont également exhorté un juge à ne pas permettre sa libération de prison avant son procès.

À la lumière de cette forte incitation à fuir, les trois victimes énumérées dans l’acte d’accusation ont demandé au gouvernement de faire savoir à la Cour qu’elles continuaient de demander la détention du prévenu.

En outre, conformément à la loi sur les droits des victimes de la criminalité, l’une des victimes a fourni une déclaration écrite exhortant la Cour à refuser la mise en liberté sous caution, qui est jointe en tant que pièce A aux présentes. Cette opinion unanime des victimes reflète trois raisons connexes pour lesquelles ce facteur pèse si lourdement en faveur de la détention.

«J’écris ceci non seulement au nom de moi, mais de toutes les autres filles et jeunes femmes qui ont été victimes de Maxwell», écrit Farmer. « Ghislaine Maxwell m’a abusée sexuellement lorsque j’étais enfant et le gouvernement a la responsabilité de s’assurer qu’elle soit jugée pour ses crimes. »

« Je ne pense pas que cela se produira ou qu’aucune des femmes qu’elle a exploitées verra justice si elle est libérée sous caution. Elle a vécu une vie de privilège, abusant de sa position de pouvoir pour vivre au-delà des règles. Fuir le pays pour s’enfuir une fois de plus correspondrait à sa longue histoire de comportement antisocial.

Elle continue en qualifiant Maxwell de «psychopathe» et dit qu’elle a «un mépris et une« violation des droits d’autrui ».

En m’appuyant sur mon expérience personnelle avec Maxwell et ce que j’ai appris sur la façon dont elle a vécu depuis, je crois qu’elle est une psychopathe. Son abus envers moi et de nombreux autres enfants et jeunes femmes est la preuve de son mépris et de sa violation des droits d’autrui.

Borgerson a supplié un juge de libérer Maxwell, offrant une caution de 28,5 millions de dollars. Sur la photo: une version expurgée de la lettre de Borgerson est illustrée ci-dessus

Les avocats de Maxwell ont demandé une audience de mise en liberté sous caution le 21 décembre dans le but de faire sortir l’homme de 58 ans à temps pour Noël.

Cela vient dans la foulée du Bureau fédéral des prisons soumettant une lettre au juge Nathan qui insiste sur le fait que Maxwell est traité comme tous les détenus du centre de détention métropolitain de Brooklyn, malgré les plaintes répétées de Maxwell concernant ses conditions dans la prison « enfer ».

Ils ont même détaillé comment son poids de 134 livres ne fluctue qu’entre 2 livres.

Maxwell est en détention depuis le 14 juillet lorsque le juge Nathan, qui siège au tribunal fédéral de Manhattan, a statué qu’elle représentait un « risque réel substantiel de fuite ».

Le FBI l’a arrêtée dans une propriété de 156 acres à Bradford, dans le New Hampshire, d’une valeur de 1 million de dollars qu’elle a achetée en espèces via une société conçue pour protéger son identité.

La mondaine britannique est accusée d’avoir procuré des filles aussi jeunes que 14 ans à Epstein pour qu’elles les maltraitent et se parjurent dans une autre affaire civile.

Elle nie les allégations pour lesquelles elle risque jusqu’à 35 ans de prison.

Au cours des cinq derniers mois, les avocats de Maxwell et sa famille ont commencé ce qu’ils appellent «l’opération Get Ghislaine Out» parce qu’ils estiment qu’elle est traitée injustement.

Mais selon une lettre déposée plus tôt ce mois-ci par le Bureau fédéral des prisons, ce n’est pas le cas.

Les avocats expliquent comment elle prend trois repas par jour, reçoit un commissaire et «a accès à un espace de loisirs, à des appels sociaux, à la télévision, à une douche, à des appels téléphoniques juridiques, à des courriels, à des ordinateurs et à du matériel de découverte».

Ils affirment que son poids a été constant à 134bs et qu’elle est en « bonne santé ».

Dans son ordonnance, la juge Nathan a déclaré qu’après le dépôt de la demande de Maxwell, la réponse de l’accusation est due pour le 16 décembre et doit également comporter 40 pages.

Maxwell disposera de 10 pages pour répondre à cette question, qui est due le 18 décembre.

Si une audience a lieu, on ne sait même pas si elle aura lieu avant Noël.

Des documents précédemment déposés au tribunal indiquaient que Maxwell avait l’intention de soumettre des documents détaillant ses affaires financières au cours des cinq dernières années préparés par un cabinet comptable.

Elle soumettra également des lettres au nom de sa famille et de ses amis, dont certains se porteront garants pour la faire sortir.

Maxwell fait face à une barre raide pour obtenir une caution et lors de sa dernière tentative, le juge Nathan a déclaré que « les risques sont trop grands » pour lui permettre d’être libérée.

Le juge Nathan a déclaré qu ‘ »aucune combinaison de conditions ne pouvait raisonnablement assurer sa présence au tribunal » parce qu’elle avait les moyens et le motif de fuir les États-Unis.

Dans sa décision, elle a déclaré que Maxwell «non seulement dispose de ressources financières importantes, mais a fait preuve de sophistication en cachant ces ressources et elle-même».