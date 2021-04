GHISLAINE Maxwell a utilisé une chaussette pour se protéger les yeux des gardiens de prison qui font briller des torches dans sa cellule toutes les 15 minutes pendant la nuit, a appris un tribunal hier.

L’avocat de la mondaine britannique, David Markus, a révélé son masque de prison de fortune tout en plaidant pour sa libération sous caution en attendant son procès.

L’avocate de Ghislaine Maxwell affirme qu’elle a utilisé une chaussette pour se protéger les yeux des gardes qui éclairent sa cellule toutes les 15 minutes. Sur la photo: Maxwell a comparu lors de son audience de mise en accusation sur un nouvel acte d’accusation devant la Cour fédérale de Manhattan à New York vendredi dernier Crédit: Reuters

L’avocate de Maxwell a déclaré qu’elle n’avait pas pu se préparer pour son procès car elle se réveillait toutes les 15 minutes. Sur la photo: Maxwell avec Jeffrey Epstein en 2005 Crédits: Getty

Il a déclaré que Maxwell, 59 ans, ne pouvait pas se préparer pour son procès car elle est réveillée toutes les 15 minutes par des gardiens du Metropolitan Detention Center, à Brooklyn.

Les procureurs ont fait valoir que les contrôles sont «de routine» et que Maxwell a reçu un masque facial pour qu’elle puisse dormir à travers eux – une affirmation que Markus a contestée.

Il a dit: «Il n’y a rien de routinier à ce sujet. L’idée qu’elle a un masque pour les yeux est fausse.

« Elle utilise une chaussette ou une serviette pour bloquer la lumière toute seule. »

Un juge du panel de trois membres, à New York, a également contesté l’affirmation du procureur selon laquelle les vérifications constantes étaient la procédure standard dans le huis clos.

Le juge Pierre Leval a déclaré: «C’est une routine de faire briller les yeux de chaque prisonnier? Êtes-vous vraiment en train de nous le dire?

Un autre juge, Richard Sullivan, a demandé au procureur si le Bureau des prisons l’avait considérée comme un risque de suicide – ou si elle faisait face à une surveillance constante parce que Jeffrey Epstein s’était suicidé.

Epstein, son ex-amant, s’est pendu en prison en 2019.

Maxwell a comparu devant le tribunal vendredi dernier pour sa mise en accusation sur deux autres accusations de trafic sexuel qui ont été ajoutées à son acte d’accusation le mois dernier.

La mondaine britannique n’a parlé que pour confirmer qu’elle avait reçu les documents concernant son audition, avant que son équipe n’inscrive son plaidoyer de « non-culpabilité ».

Apparaissant par appel vidéo, Maxwell a été vu avec des cheveux noirs mi-longs qui grisonnaient à la racine.

Elle ne semble pas avoir perdu de cheveux ou de poids comme le prétendait son équipe de défense.

Maxwell est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn Crédit: AP

Maxwell a comparu vendredi dernier au palais de justice des États-Unis Daniel Patrick Moynihan situé à Manhattan, NY

L’avocat de la famille Maxwell, David Markus, a détaillé les « conditions très difficiles » dans lesquelles Maxwell vit

L’audience n’a duré que neuf minutes avant que le tribunal ne soit ajourné par la juge de district Alison Nathan.

Lors d’une conférence de presse après l’audience, l’avocat de Maxwell, M. Markus, a affirmé que Ghislaine avait été réveillée à 3 heures du matin, avant son procès à 14 h 30.

« Ghislaine est dans des conditions très très très difficiles – des conditions qu’aucun de nous ne souhaiterait à nos pires ennemis », a-t-il déclaré.

Il a ensuite poursuivi en disant qu’elle était « accrochée là-dedans » mais « ce n’est pas facile », avant de qualifier la raison de ses conditions d ‘ »effet Epstein ».

« Elle n’est pas suicidaire, elle ne devrait pas être traitée comme ça. C’est uniquement à cause de l’horrible effet Epstein. »

Cependant, malgré ses prétendues conditions de vie, il a confirmé que Maxwell «a hâte de se battre», confirmant «qu’elle se battra».

Maxwell fait face à un procès en juillet sur des accusations de trafic sexuel liées aux activités d’Epstein.

Elle est accusée de lui avoir procuré des filles mineures à des fins d’abus dans les années 1990 et au début des années 2000.

Maxwell risque maintenant jusqu’à 80 ans derrière les barreaux après que les procureurs américains l’ont accusée de nouvelles accusations de trafic sexuel impliquant une fille de 14 ans.

La jeune femme de 59 ans mourra en prison si un jury de New York la déclare coupable lors de son procès cet été.

Maxwell nie tout acte répréhensible et encourt déjà une peine d’emprisonnement maximale de 35 ans s’il est reconnu coupable de six chefs d’accusation d’abus sexuels et de parjure.

Le témoignage du dernier accusateur de Maxwell menace d’attirer davantage le prince Andrew dans le scandale.

La victime présumée affirme que Maxwell l’a en partie toilettée dans un manoir de Manhattan appartenant à Jeffrey Epstein et qui a été utilisé par le prince à peu près à la même époque.

Cela se présente comme des images inédites obtenues par The Sun dimanche montrent que Ghislaine, Epstein et le président Bill Clinton sourient ensemble en 1993.

La semaine dernière, le tristement célèbre manoir d’Epstein à Palm Beach, où il avait attiré des filles mineures avant de les abuser, a été démoli.

De nouveaux documents montrent pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de ne pas facturer Epstein en 2016.