GHISLAINE Maxwell a demandé à un juge de déposer des accusations contre elle après avoir affirmé qu’elle était protégée par l’accord amoureux de Jeffrey Epstein.

L’argument est parmi tant d’autres que l’ex-petite amie du financier en disgrâce a déposé une plainte pour tenter de rejeter ou de réduire les accusations fédérales contre lesquelles elle est confrontée.

Maxwell a affirmé qu’elle était protégée par l’accord de non-poursuite de Jeffrey Epstein de 2007 – et que peu de jurés noirs et hispaniques avaient été utilisés pour l’inculper.

L’accord utilisé par Epstein lui a permis d’éviter les poursuites fédérales pour trafic sexuel, en échange de plaider coupable en 2008 pour déclarer des accusations de prostitution en Floride et s’enregistrer comme délinquant sexuel.

Et l’accord était également conçu pour protéger ceux qui l’entouraient – même s’il ne nommait pas Maxwell personnellement.

Maxwell, 59 ans, est accusé d’avoir recruté et préparé trois adolescentes qui seront agressées sexuellement par Epstein entre 1994 et 1997.

Elle est également accusée d’avoir participé elle-même à certains des abus.

Elle a été arrêtée en juillet 2020 – et est restée en prison puisqu’elle est considérée comme un risque de fuite.

L’avocat de Maxwell a également soutenu lundi que certaines charges dans l’acte d’accusation à six chefs d’accusation contre elle sont «multiplicites» ou volontairement vagues.

Mais ils affirment également que ses droits constitutionnels ont été violés parce que pas assez de grands jurés noirs ou hispaniques ont été utilisés pour l’inculper.

CHEEKY ‘MADAME’

Les procureurs ont choisi d’utiliser un grand jury composé à White Plains, au lieu de jurés de New York pour inculper Maxwell, en raison de la pandémie en cours.

Le dossier se lisait comme suit: « Ce faisant, le gouvernement a obtenu l’acte d’accusation de Mme Maxwell en utilisant un grand jury qui excluait les résidents de la communauté dans laquelle Mme Maxwell aurait commis les infractions dont elle est accusée et dans lesquelles elle sera jugée, en faveur d’un grand jury issu d’une communauté dans laquelle les résidents noirs et hispaniques sont nettement sous-représentés en comparaison. «

Son procès est prévu pour juillet et les procureurs n’ont pas encore déposé leur réponse aux requêtes de rejet de Maxwell.

Le mois dernier, Maxwell a également proposé de payer des gardes armés 24 heures sur 24 devant son domicile pour l’empêcher de fuir dans une tentative désespérée d’être libérée sous caution.

Des avocats ont déclaré à un tribunal que Maxwell paierait les gardes de sécurité dans le cadre d’un paquet de caution de 28,5 millions de dollars, ont révélé des documents non scellés.

Elle a proposé que des gardes armés veillent à ce qu’elle reste confinée dans une résidence de la ville de New York – et soit surveillée à tout moment via un dispositif de marquage électronique.

Elle a également demandé à être libérée moyennant une caution de 22,5 millions de dollars offerte par son conjoint de quatre ans. Scott Borgerson.

L’accusatrice du prince Andrew, Virginia Giuffre, avait précédemment salué la nouvelle que Maxwell avait perdu sa mise en liberté sous caution et elle avait déclaré que la prison était « là où elle appartient ».

« L’esclave sexuelle » de Jeffrey Epstein a également fait l’éloge des « incroyables survivants » qui ont montré « à quoi ressemble la bravoure » face à ce qu’elle a appelé « la tyrannie riche ».