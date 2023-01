Ghislaine Maxwell affirme que la photo du prince Andrew et de son accusateur est “un faux”

POINTS CLÉS Maxwell est en prison après sa condamnation et sa peine pour avoir aidé un défunt financier à abuser sexuellement de filles.

Dans une interview avec un diffuseur britannique, elle a affirmé qu’une photo du prince Andrew et de son accusateur d’abus sexuels était fausse.

Le prince n’a pas été inculpé au pénal et a continué de nier les accusations.

Cet article contient des références à l’agression sexuelle, à la maltraitance des enfants.

L’ancienne mondaine en disgrâce Ghislaine Maxwell a affirmé dans une interview en prison avec un diffuseur britannique qu’une photo vieille de plusieurs décennies du prince Andrew avec son accusatrice d’abus sexuels Virginia Giuffre était “fausse”.

Maxwell, une amie de la royauté britannique, est emprisonnée dans un pénitencier de Floride après sa condamnation et

Mme Giuffre a affirmé qu’elle avait été victime de la traite par le couple, entre autres, le prince Andrew, le frère cadet du roi Charles III.

La femme de 39 ans a poursuivi la royale discréditée devant un tribunal américain, affirmant qu’elle avait eu des relations sexuelles à Londres alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était mineure en vertu de la loi américaine.

Il lui épargnant l’humiliation publique d’un procès.

Le prince, 62 ans, n’a pas été inculpé au pénal et a continué de nier les accusations.

Mais il s’est retiré de ses fonctions royales et a été déchu de ses titres militaires à la suite d’un tollé public suscité par le règlement signalé.

Une photographie du prince Andrew avec son bras autour de la taille de Mme Giuffre et de Maxwell debout à côté d’eux – qui aurait été prise à Londres en 2001 – est considérée comme cruciale pour la plainte contre le prince.

Mais dans son interview à la prison fédérale américaine avec TalkTV, diffusée au Royaume-Uni lundi soir, Maxwell, qui le connaît depuis des décennies, affirme catégoriquement que l’image n’est pas authentique.

“C’est un faux. Je ne crois pas que ce soit réel une seconde, en fait je suis sûre que ce n’est pas le cas », déclare-t-elle.

« Il n’y a jamais eu d’original et de plus il n’y a pas de photographie. Je n’en ai jamais vu qu’une photocopie.

Le plus jeune fils de feu la reine Elizabeth II a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais rencontré Mme Giuffre, et dans une interview de la BBC en 2019, il a également semblé remettre en question l’authenticité de la photo.

“Je ne crois pas que cette photo ait été prise de la manière qui a été suggérée”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision à l’époque.

“C’est une photographie d’une photographie d’une photographie… Personne ne peut prouver si cette photographie a été trafiquée ou non.”

Dans une interview à Talk TV avec la mondaine britannique en disgrâce Ghislaine Maxwell, de prison aux États-Unis, elle a déclaré que la photo bien connue montrant le duc d’York à côté de Virginia Giuffre était fausse. Crédit: Parlez TV/PA/Alay Les commentaires de Maxwell, qui fait appel de sa condamnation aux États-Unis, interviennent alors que les journaux britanniques ont déclaré dimanche que le prince Andrew tenterait d’annuler le règlement coûteux qu’il avait convenu avec Mme Giuffre il y a près d’un an.

Cela fait suite à son abandon d’une plainte pour abus distincte contre l’avocat célèbre Alan Dershowitz.

Le Sun a rapporté que le prince Andrew consultait les avocats américains Andrew Brettler et Blair Berk et espère forcer une rétractation ou même des excuses, ce qui, selon lui, pourrait ouvrir la voie à une réhabilitation royale.

“Je peux vous dire avec confiance que l’équipe du prince Andrew envisage maintenant des options légales”, a déclaré une “source bien placée” au tabloïd.

Un représentant du prince Andrew n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

En vertu d’une clause de bâillonnement signalée dans le règlement, Mme Giuffre n’a pas été en mesure de parler publiquement de la réclamation, mais cela devrait prendre fin le mois prochain.

Un porte-parole des avocats américains David Boies et Sigrid McCawley, qui représentent Mme Giuffre, a indiqué que ni Virginia ni ses avocats ne commentaient pour le moment.

Toute personne cherchant des informations ou un soutien concernant les abus sexuels peut contacter Bravehearts au 1800 272 831 ou Blue Knot au 1300 657 380.

Les lecteurs à la recherche d’une aide en cas de crise peuvent contacter Lifeline au 13 11 14, le Suicide Call Back Service au 1300 659 467 et Kids Helpline au 1800 55 1800 (pour les jeunes jusqu’à 25 ans). Plus d’informations et de soutien en matière de santé mentale sont disponibles sur et au 1300 22 4636.