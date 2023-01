Ghislaine Maxwell affirme que la photo du prince Andrew avec Virginia Giuffre est « fausse »

CNN

—



La trafiquante sexuelle d’enfants condamnée Ghislaine Maxwell a déclaré qu’une photo vieille de plusieurs décennies du prince Andrew avec son accusatrice d’abus sexuels Virginia Giuffre était “fausse”, dans une série d’entretiens depuis la prison.

La mondaine britannique en disgrâce purge actuellement une peine de 20 ans dans une prison fédérale américaine pour avoir mené à bien un plan de plusieurs années avec son confident de longue date Jeffrey Epstein pour préparer et abuser sexuellement des filles mineures.

S’exprimant depuis une prison de Floride au diffuseur britannique TalkTV, qui a diffusé une émission spéciale lundi soir, la femme de 61 ans – qui apparaît également sur la photo – a déclaré qu’elle ne “croyait pas que cela s’était produit”.

« Je ne crois pas que ce soit réel une seconde, en fait, je suis sûr que ce n’est pas le cas. Il n’y a jamais eu d’original. Je ne crois pas que cela se soit produit et certainement, la façon dont cela est décrit aurait été impossible. Je n’ai aucun souvenir d’être allé à Clochard [nightclub]”, a déclaré Maxwell.

Le prince Andrew, qui est l’un des frères cadets du roi Charles III, a vigoureusement nié l’allégation de Giuffre selon laquelle il lui aurait été présenté à la discothèque Tramp de Londres en 2001 avec Maxwell, avant que Giuffre, alors âgé de 17 ans, ne soit forcé de commettre des actes sexuels avec la royale britannique.

Giuffre a déposé une plainte civile devant un tribunal américain en 2021 contre Andrew, également connu sous le nom de duc d’York, alléguant des abus sexuels alors qu’elle était mineure à plusieurs reprises. Andrew a ensuite réglé à l’amiable un personnage non divulgué sans admettre aucun acte répréhensible et l’affaire a été classée. Pourtant, les allégations contre le royal senior ont gravement terni sa réputation. Il s’est retiré de ses fonctions royales fin 2019 et a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux l’année dernière.

Un porte-parole des avocats américains de Giuffre, David Boies et Sigrid McCawley, a suggéré que ni leur client ni les avocats ne commenteraient les propos de Maxwell pour le moment, a rapporté l’AFP.

Maxwell a semblé montrer peu de remords à Epstein victimes et n’ont présenté aucune excuse dans les interviews diffusées lundi. Au lieu de cela, elle a déclaré que les victimes devraient “prendre leur déception et s’énerver contre les autorités qui ont permis” au pédophile milliardaire de mourir en prison.

Maxwell a également déclaré à TalkTV qu’elle pensait qu’Epstein avait été assassiné – une théorie du complot pour laquelle elle n’a fourni aucune preuve. Les autorités ont statué qu’Epstein était décédé par suicide en 2019 alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales l’accusant d’avoir abusé sexuellement de filles mineures.

En ce qui concerne les victimes, Maxwell a déclaré: “J’espère qu’elles auront une certaine clôture via le processus judiciaire qui a eu lieu.”

Maxwell a reconnu lors de son audience de détermination de la peine l’année dernière qu’elle avait été condamnée pour trafic sexuel, mais n’a pas pris ses responsabilités. Elle n’a pas témoigné pour sa défense lors du procès fin 2021, qui s’est soldé par sa condamnation pour cinq chefs d’accusation, dont le trafic sexuel d’une mineure.