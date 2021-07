Ghislaine Maxwell a effectué deux voyages non divulgués auparavant avec Bill Clinton pour « échapper » à Jeffrey Epstein – rapports – RT USA News

Deux voyages auparavant inconnus partagés par Ghislaine Maxwell et Bill Clinton ont été révélés, et la journaliste Vicky Ward a décrit la relation entre les deux comme une « évasion » de feu Jeffrey Epstein.

Sur le podcast ‘Chasing Ghislaine’, Ward a allégué cette semaine que Maxwell avait rejoint Clinton lors de deux voyages à l’étranger au début des années 2000 et qu’il était considéré « tout aussi important » à son personnel sous le nom d’Epstein.

Clinton aurait utilisé le tristement célèbre avion Lolita Express d’Epstein – qui aurait transporté certaines personnes pour des relations sexuelles avec des femmes mineures – pour se rendre au Japon, à Taïwan et en Chine en 2005. Il s’est également rendu en jet privé en Inde en 2003. Maxwell l’a rejoint sur les deux voyages et a été traité comme un membre de l’équipe de l’ancien président.

Il avait déjà été révélé que Clinton avait fait des voyages sur le Lolita Express d’Epstein au début des années 2000, une période où les autorités allaient plus tard prétendre qu’Epstein dirigeait un réseau de trafic sexuel.





Citant des sources proches de Clinton, Ward, qui a couvert Epstein pendant des décennies, a déclaré que ce n’était pas seulement Epstein et Clinton qui se rapprochaient au début des années 2000, mais aussi l’ancien président et Maxwell. Maxwell, selon Ward, a utilisé ses conseils avec Clinton pendant cette période comme « s’échapper » de sa relation inhabituelle et « partenariat malade » avec Epstein.

« Rappelez-vous, la post-présidence de Clinton était un endroit passionnant et très attrayant. Lui et un entourage ont fait des voyages fascinants en Europe, en Asie, en Afrique et il a rencontré des gens extrêmement intéressants », dit Ward.

Clinton voyageait à l’époque, promouvant des projets visant à rendre les médicaments contre le SIDA et le VIH plus facilement disponibles et abordables.

« Elle était très excitée par ce qu’elle s’apprêtait à faire. Et elle m’a dit qu’elle était partie voir Bill Clinton, et que ça a semblé être un motif phare dans sa conversation pendant assez longtemps. Le journaliste et associé de Maxwell Christopher Mason a déclaré au podcast ‘Chasing Ghislaine’, publié via Audible Originals.

Ward a également signalé que Maxwell était considéré comme nécessaire pour solliciter des fonds auprès du milliardaire Epstein. Maxwell était souvent à qui Clinton et d’autres s’adressaient lorsqu’ils demandaient des dons à Epstein, y compris un montant apparent à six chiffres qui a aidé à créer la Clinton Global Initiative.

Maxwell attend actuellement son procès pour trafic sexuel, lié à sa relation avec Epstein. Elle a plaidé non coupable et son procès doit commencer en novembre.





Il y a eu beaucoup de spéculations sur la relation entre Maxwell et Clinton. L’ancien président a nié toute connaissance ou implication dans les crimes d’Epstein, mais certains ont suggéré que son lien avec Epstein était profond, en particulier via Maxwell.

Dans « A Convenient Death : The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein », les journalistes Alana Goodman et Daniel Halper sont allés jusqu’à affirmer que Clinton et Maxwell avaient à un moment donné une liaison et Clinton a visité sa résidence de Manhattan à plusieurs reprises. Un porte-parole de Clinton dans le passé a qualifié les allégations de l’affaire de « mensonge total. »

Epstein est décédé par suicide apparent en prison en attendant son procès en 2019.

