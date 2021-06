GHISLAINE Maxwell a démontré comment donner le sexe oral à l’ex du prince Andrew et était « très sympa » avec Bill Clinton, selon un nouveau documentaire.

La mondaine Lady Victoria Hervey, qui a déjà été impliquée avec le duc d’York, a fait ces commentaires dans un nouveau documentaire intitulé Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell.

Lady Victoria Hervey a évoqué sa relation avec Ghislaine Maxwell Crédit : Getty Images – Getty

Le documentaire prétend que Maxwell a tenté de se rapprocher des Clinton Crédit : Bibliothèque présidentielle William J. Clinton

Le documentaire devrait être diffusé sur le nouveau service de streaming de NBC Peacock le 24 juin.

Dans ce document, Hervey détaille sa relation avec Maxwell et comment l’accusée de Jeffrey Epstein dégageait toujours un « air de mystère » et « aimait raconter des blagues cochonnes ».

« Ghislaine m’a toujours semblé être une personne pleine de vie et se promenait toujours dans un endroit fabuleux », a déclaré Hervey. « Elle a toujours eu cet air de mystère.

« Elle n’en a jamais trop donné, mais elle en a assez donné pour que vous vouliez en savoir plus.

« Il y avait un côté [to Maxwell] qui aimait raconter des blagues cochonnes et des choses comme ça. Elle démontrerait certaines choses », a poursuivi Hervey, avant de dire que la dame accusée « montrerait comment faire une pipe ».

Maxwell lors d’un mariage pour une autre ex du prince Andrew, Aurelia Cecil, en 2000 Crédit : PA

Le prince Andrew était déjà sorti avec Hervey Crédit : Getty – Contributeur

Maxwell attend actuellement son procès pour des accusations liées au trafic sexuel de mineurs, pour lesquelles elle a plaidé non coupable.

Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Manhattan en 2019 alors qu’il était détenu pour trafic sexuel.

Le nouveau documentaire expliquerait également comment Maxwell a tenté de se distancier d’Epstein après sa libération de prison en 2009, après avoir obtenu un accord de plaidoyer pour des accusations liées à des relations sexuelles avec des mineurs.

Le doc allègue que Maxwell a essayé de se rapprocher des Clinton à cette époque.

Hervey se rappelle avoir été à un dîner avec Maxwell et Bill Clinton et les avoir vus agir « très gentiment » ensemble.

« Ghislaine et Bill avaient l’air très à l’aise l’un avec l’autre », a-t-elle déclaré.

Maxwell attend actuellement son procès pour trafic sexuel Crédit : Reuters

Le journaliste Barry Levine apparaît également dans le film et allègue que Maxwell « a vraiment commencé à se concentrer sur la culture des Clinton pour essayer de tracer sa propre voie en tant que militante environnementale à travers son organisation à but non lucratif financée par Epstein, Terramar.

« Ghislaine essayait de se légitimer. Elle essayait de s’éloigner du Jeffrey Epstein et [Terramar] allait être sa voie de sortie », a-t-il déclaré.

Le film présentera également des entretiens avec des sources proches de l’affaire pénale, comme l’ancien officier de la CIA John Kiriakou, qui a prédit que Maxwell sera en mesure d’obtenir une sorte d’accord de plaidoyer en raison de ses liens avec « trop de personnes importantes ».

Il a également prédit que les avocats de Maxell essaieraient de la dépeindre comme une victime naïve, qui était sous le charme du riche et puissant Epstein alors qu’ils sortaient ensemble dans les années 1990.

L’accusée est actuellement détenue dans une prison de Brooklyn.

Son procès devait initialement commencer en juillet, mais a été repoussé à la fin de cette année après l’ajout de nouvelles charges.

Elle fait face à des accusations d’infractions présumées entre 1994 et 2004.

Elle a tenté à plusieurs reprises d’être libérée sous caution, mais a été refusée à plusieurs reprises parce qu’elle craignait qu’elle ne représente un « risque de fuite ».