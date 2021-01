Il a répondu: «Juste Mme Maxwell et toutes les autres filles».

Le prince Andrew nie avoir eu une quelconque implication avec Mme Giuffre ou tout acte répréhensible.

Dans les documents, Mme Maxwell est accusée d’avoir refusé de coopérer avec les avocats de Mme Giuffre à la recherche d’informations qui pourraient figurer sur ses e-mails et ordinateurs.

Ils ont fourni une liste de 368 termes de recherche distincts qui pourraient être contenus dans ses e-mails.

De nombreux noms ont été expurgés dans les documents judiciaires, mais il est entendu que cela incluait des recherches sur le prince Andrew et des variantes, y compris le duc d’York ou tout autre courrier électronique contenant le mot prince. Les termes de recherche non expurgés incluaient «masseuse», «lingerie» et bizarrement peut-être «gerbille».

La demande a été formulée par l’avocat de Mme Giuffre, Meredith Schultz, dans une lettre de 13 pages envoyée en juin 2016.

Mme Schultz a écrit au juge dans l’affaire de diffamation, se plaignant du non-respect de Maxwell. «Vous n’avez pratiquement rien produit», a écrit Mme Schultz.

Dans un autre dépôt légal en août 2016, les avocats de Mme Giuffre ont écrit: «Plus particulièrement, le défendeur prétend avoir exécuté des termes de recherche et examiné plus de 10 000 documents, mais affirme de façon remarquable qu’aucun document – pas un – n’est pertinent pour ce litige , et n’a donc rien produit en ce qui concerne la fouille. »

Mme Maxwell a également été critiquée dans les documents pour avoir tenté de «salir» Mme Giuffre en affirmant qu’elle souffrait d’une «dépendance aux opioïdes» et avait auparavant «pleuré au viol» à l’adolescence.

Elle a tenté d’utiliser des dossiers de police déposés en Floride qui détaillaient une agression sexuelle présumée sur Mme Giuffre alors qu’elle avait 14 ans comme preuve contre elle dans un procès en diffamation.