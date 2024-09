Ghiroli : Pourquoi les Royals de Kansas City sont bons pour le baseball

Les Royals de Kansas City sont bons pour le baseball, et pas seulement parce qu’ils sont une équipe d’un petit marché en lice pour une place en séries éliminatoires ou parce que Bobby Witt Jr. est l’une des jeunes stars les plus brillantes du jeu.

Non, les Royals sont bons pour le baseball parce qu’ils sont un brillant exemple de ce que toute organisation du baseball professionnel devrait faire : essayer.

Les Royals, vous vous en souviendrez peut-être, ont dépensé près de 110 millions de dollars pour des agents libres cet hiver. Ces transferts ont été bien accueillis, mais n’ont pas vraiment fait la une des journaux nationaux. Ils n’ont pas dépensé un demi-milliard de dollars pour deux joueurs comme les Texas Rangers ils l’ont fait avant 2022. Ils n’ont pas remporté le tirage au sort de Shohei Ohtani.

Les Royals, qui ont perdu 106 matchs l’an dernier, voulaient s’améliorer rapidement. Ils ont reconnu que le développement des joueurs et le dépistage amateur ne suffiraient pas, alors ils ont complété l’effectif en tant qu’agents libres, en ajoutant agressivement plus d’une demi-douzaine de joueurs. Maintenant, avec une saison victorieuse déjà en main, ils sont sur le point de décrocher une place en séries éliminatoires, peut-être dès cette semaine.

Révolutionnaire ? Pas vraiment. Rare ? Dans le jeu d’aujourd’hui, très.

«« Parfois, on a besoin d’une claque sur la tête, n’est-ce pas ? » a demandé aux journalistes ce printemps le propriétaire des Royals, John Sherman, qui a donné le feu vert aux dépenses. « Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous ne pouvons pas tolérer une chose pareille pour nos fans. »

Tous les propriétaires peuvent se permettre une intersaison comme celle que les Royals ont connue. Ils ont été agressifs sans être stupides, et ont ajouté de nouveaux joueurs à la date limite des échanges et au cours du mois dernier via la liste de renonciation. Et pourtant, peu l’ont fait.

Bien que la MLB ait ajouté des mesures pour tenter de lutter contre l’épidémie de ralentissement du sport, amener les équipes à faire des efforts constants, amener les directions générales à assumer les risques et amener les propriétaires à ouvrir leurs portefeuilles a été un tout autre problème.



JJ Picollo, vice-président exécutif et directeur général des Royals, a fait en sorte que son opération se démarque de celle des autres équipes. (Mark J. Rebilas / Imagn Images)

La saison extraordinaire de Witt (il franchira facilement les 10 fWAR) ferait de lui un favori pour le titre de MVP de la Ligue américaine si ce n’était pas Aaron Judge des Yankees de New York. Elle survient également après un printemps au cours duquel Sherman a approuvé une prolongation de contrat de 11 ans et 288,8 millions de dollars pour la jeune star des Royals, qui pourrait valoir jusqu’à 377 millions de dollars sur 14 ans une fois le contrat terminé. Il s’agit de l’accord le plus lucratif de l’histoire de la franchise.

Encore une fois, si Kansas City – l’un des plus petits marchés du baseball – peut le faire, pourquoi personne d’autre ne le pourrait ?

Alors que d’autres équipes réduisent la taille de leurs départements et réduisent leur personnel – la semaine dernière seulement, une demi-douzaine d’équipes ont procédé à des coupes dans le recrutement et le développement des joueurs, selon des sources de la ligue, ou « restructuré » selon le discours d’efficacité incessante des bureaux de direction – les Royals ont ajouté des infrastructures. Au cours des deux années qui ont suivi la prise de fonction du vice-président exécutif des opérations de baseball JJ Picollo, Kansas City a réimaginé les trois départements de recrutement avec de nouveaux dirigeants, modernisé l’organisation et changé la culture. Les Royals ont mis l’accent sur les données, en ajoutant six nouvelles personnes à l’équipe de recherche et développement, dont un nouveau directeur. Ils ont intégré cela en embauchant des personnes avec des CV de baseball traditionnels, mais des esprits ouverts.

Picollo, qui a été promu en interne lorsque Dayton Moore a été renvoyé, n’a pas hésité à embaucher des personnes extérieures, même celles avec lesquelles il n’avait aucune relation antérieure, comme le manager Matt Quatraro. Quatraro, comme Picollo, a été largement reconnu pour avoir piloté le redressement et pour avoir apporté un esprit curieux et une volonté d’innovation. Ce ne sont pas deux jeunes diplômés de la Ivy League qui mènent la charge ; les deux hommes ont joué au baseball en ligue mineure et ont la cinquantaine.

Peut-être que la nouvelle efficacité du marché consiste à faire les choses un peu différemment, à faire des zigzags quand d’autres zigzaguent, même si ce n’est pas toujours un territoire nouveau. Ces Royals, malgré tous leurs efforts réussis pour se moderniser, sont également des maîtres des bases.

Seule la formation des Padres de San Diego a un taux de retraits au bâton plus faible, et Kansas City se classe également parmi les meilleures défenses de la ligue, ce qui renforce encore davantage un solide personnel de lanceurs.

Dès le premier jour de l’intersaison dernière, les Royals ont ciblé les lanceurs Seth Lugo et Michael Wacha, non pas parce qu’ils étaient les meilleurs joueurs disponibles (ce n’était pas le cas) ou parce que l’un ou l’autre avait des qualités de frappeur (aucun des deux lanceurs n’a connu une saison à 200 retraits au bâton à ce jour), mais parce qu’ils correspondaient à certains principes. Lugo était un All-Star cette année qui pourrait être considéré pour le trophée Cy Young, malgré une rare sortie difficile lundi, tandis que Wacha affiche un bilan de 9-1 avec une MPM de 2,67 et un ratio retraits au bâton/buts sur balles de 71 contre 20 depuis le début du mois de juillet.

A 52-45 au début de la seconde mi-temps, Picollo et ses coéquipiers n’ont pas attendu de voir quelle voie l’équipe allait prendre, comme l’ont fait tant d’autres clubs qui n’étaient pas en tête de leur division. Au lieu de cela, ils ont de nouveau agi rapidement, sans avoir peur de doubler la mise après que certaines de leurs options de relève hors saison n’aient pas fonctionné. Kansas City a acquis Hunter Harvey de Washington deux semaines avant la date limite, et a également ajouté Lucas Erceg d’Oakland ainsi que l’ailier Michael Lorenzen et le joueur de champ intérieur Paul DeJong.

Lorsque le joueur de première base Vinnie Pasquantino a été blessé, Picollo a ajouté trois joueurs au ballottage pour combler le vide : Yuli Gurriel, Tommy Pham et Robbie Grossman. Le prix à payer était en espèces. Le gain a été immédiat. Les Royals avaient ciblé Pham et Grossman à la date limite, mais n’ont pas réussi à obtenir l’un ou l’autre. Le groupe aurait pu aider plusieurs clubs avant Kansas City dans l’ordre de ballottage. Personne d’autre n’a sauté sur l’occasion.

Tous les mouvements des Royals n’ont pas fonctionné. Mais, à l’image de leur effectif, la direction des Royals a un taux de relégation assez faible. Et alors qu’ils tentent de rattraper les Orioles de Baltimore pour la première place de wild card, le modèle de Kansas City s’est avéré être un bon modèle.

C’est une bonne chose pour la ville, qui n’a pas eu d’équipe en séries éliminatoires depuis les champions des World Series de 2015. C’est encore mieux pour le baseball.

(Photo du haut de Bobby Witt Jr. célébrant une victoire avec ses coéquipiers : Jay Biggerstaff / Imagn Images)