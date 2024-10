Ghiroli : La lune de miel des Orioles est terminée et leur front office doit trouver des réponses

BALTIMORE — Les adieux dans le club-house des Orioles de Baltimore étaient assourdissants, la nécrologie officielle d’une équipe qui fait le mort depuis des mois.

C’est clair : la lune de miel est terminée.

L’année dernière, lorsque ce groupe a été balayé de la série de divisions de la Ligue américaine par l’éventuel champion des Texas Rangers, les raisons semblaient valables. Ils étaient jeunes, inexpérimentés. Ils étaient tout simplement tombés en panne d’essence en octobre. Il y avait du découragement, mais il était difficile d’être trop contrarié par une équipe qui avait stupéfié le sport en remportant 101 matchs et l’AL East. À maintes reprises, les membres de l’équipe ont proposé des variantes de la même phrase : Ce n’était que le début d’une longue fenêtre pour ce jeune noyau.

La fenêtre est ici. Et si l’organisation, depuis le directeur général Mike Elias jusqu’au plus bas, n’apprend pas de ses erreurs, elle pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu.

Un nouveau groupe de propriétaires, dirigé par David Rubenstein, examinera de près l’entreprise au cours de sa première intersaison complète, et la liste des améliorations et des tâches à accomplir est longue. Ce front office serait bien avisé de faire sa propre autopsie, après une défaite apathique 2-1 contre les Royals de Kansas City qui devrait envoyer des ondes de choc dans tous les coins de Camden Yards.

« Tout s’est effondré sur nous plus tôt que prévu », a déclaré le receveur James McCann à propos d’une équipe des Orioles dont les attentes en Série mondiale étaient de 20 matchs au-dessus de 0,500 dans la première moitié de la saison.

Il ne s’agit pas seulement de la blessure de Jordan Westburg, mais lorsque Westburg s’est fracturé la main, l’offensive des Orioles a plongé en août et septembre. Il ne s’agit pas non plus du jeu alarmant du receveur Adley Rutschman, qui est soit blessé, soit qui a passé la majeure partie de quatre mois en tant que joueur offensif inférieur à la moyenne.

Et il ne s’agit pas seulement de jouer la sécurité à la date limite des échanges, même si vous pourriez certainement commencer par là. Les Orioles étaient une équipe de .500 dans la seconde moitié de la saison, et sans l’acquisition du partant de mercredi, Zach Eflin, la date limite pourrait être considérée comme un échec total. C’est la deuxième saison consécutive qu’Elias et son groupe ont choisi de ne pas faire sensation mais de conserver la plupart de leurs meilleurs espoirs et un système agricole soigneusement cultivé.

Peut-être que des mouvements plus importants n’existaient pas, mais il existait d’autres moyens de mise à niveau. L’un d’eux, plus proche, Lucas Erceg, les a regardés en face alors qu’il terminait le travail pour les Royals dans les deux matchs avec joker. Deux autres, Tanner Scott et Jason Adam des Padres de San Diego, ont été des améliorations suffisamment importantes pour que l’on se demande : combien de matchs auraient-ils pu changer pour les Orioles ? Être audacieux peut revigorer un club-house. Être en sécurité, pour la deuxième saison consécutive, peut être dégonflant. « C’est mieux que rien », m’a envoyé un message texte après que l’équipe ait acquis Jack Flaherty et Shintaro Fujinami, tous deux éliminés, en juillet dernier. Mais l’était-ce ?

L’optique compte. La dynamique du club-house est importante. L’expérience compte. Surtout en séries éliminatoires.

Kansas City, une équipe de petit marché, a doté son club de quatre nouveaux joueurs à la date limite et en a ajouté un autre trio en août au ballottage. Il a donné la priorité aux vétérans, sachant que l’expérience en séries éliminatoires était importante. Qui dans l’alignement des Orioles a l’expérience et le cachet nécessaires pour convoquer une réunion d’avant-match pour allumer un feu ou garder les choses en vrac dans l’abri ? Les anciens combattants comptent, même s’ils n’apparaissent pas dans les chiffres.

Bien sûr, les Orioles auraient pu ajouter Scott, Adam, Erceg et le vintage Mariano Rivera à la date limite et cela n’aurait toujours pas beaucoup aidé contre Kansas City. L’alignement des O semblait déconcerté et misérable au cours des deux derniers jours, se débattant sur des lancers en dehors de la zone, désespéré de frapper un circuit de trois points sans personne sur les buts. Dans peut-être l’image durable de cette série, Colton Cowser a retiré sur une prise une balle qui l’a frappé en cinquième manche avec les buts chargés. S’il avait gardé sa batte sur ses épaules, les Orioles auraient pris les devants.

Les O’s ont marqué un point tout au long de la série, portant ainsi la séquence de défaites de l’organisation en séries éliminatoires à 10. Ils n’ont jamais mené et, depuis le balayage de l’année dernière contre le Texas, n’ont mené qu’une seule manche en cinq matchs éliminatoires. Cela ne ressemble pas seulement à des pertes ; ils semblent presque inévitables. C’est ce qui doit changer.

O’s est devenu la 4e équipe à remporter ≥ 90 matchs de saison régulière, à participer aux séries éliminatoires et à ne pas gagner en séries éliminatoires au cours de saisons consécutives. Les brasseurs sont sur le point de les rejoindre.

Autres:

Cardinaux 2021-22

2018-19 A

1969-70 Jumeaux@Stathead – Rob Daniels (@oriolesfactoids) 3 octobre 2024

« L’année dernière, lors du premier match (nous avons eu une) opportunité, nous n’avons pas gagné, mais les deux suivants sont devenus incontrôlables », a déclaré le manager des Orioles, Brandon Hyde. « Cette année, on avait l’impression que c’étaient deux matchs gagnables. »

Le front office et les entraîneurs des Orioles passeront beaucoup de temps à expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils sont devenus une équipe .500 : blessures, sous-performances, dépendance excessive à l’égard de leurs jeunes stars. Les joueurs, les yeux rouges et choqués, se retireront dans leurs maisons hors saison et se demanderont ce qui aurait pu se passer.

« Le fait que cela se produise deux années de suite est une pilule difficile à avaler », a déclaré le joueur de premier but Ryan Mountcastle, qui, comme beaucoup de ses coéquipiers, n’avait aucune réponse sur la façon dont cette équipe avait glissé si loin à partir de juillet. Pour la façon dont l’ensemble de l’alignement a diminué en termes de points par match, de pourcentage de frappes, d’OPS et de toutes les autres mesures tangibles au fur et à mesure que la saison avançait.

Quelqu’un ferait mieux de trouver ces réponses. L’année prochaine, les Orioles n’auront pas l’as Corbin Burnes – qui est venu l’intersaison dernière dans un échange fantastique par le front office – ni Anthony Santander, qui a réussi 44 circuits en tête de l’équipe et se dirige également vers l’agence libre. Ce sont de grosses chaussures à remplir.

Ne vous y trompez pas : c’est encore une jeune équipe talentueuse. Mais jamais une intersaison n’a été aussi critique. Il n’y a jamais eu de moment opportun pour rechercher agressivement des mises à niveau et ne pas perdre une année supplémentaire avec un noyau jeune, contrôlable et bon marché.

Changement de fenêtres. Des blessures surviennent ; les joueurs vieillissent. Les Orioles n’ont même pas besoin de quitter la division pour prouver à quelle vitesse les choses peuvent tourner au vinaigre. Il suffit de regarder les Blue Jays de Toronto.

Le front office a prouvé qu’il pouvait construire un système de ligues mineures et développer un groupe enviable de jeunes talents des grandes ligues. Il a fait un travail formidable pour redresser une organisation qui était dans une situation désespérée. Il est maintenant temps de déterminer comment passer à l’étape suivante.

Le bien n’est plus suffisant. Et arriver en octobre ne peut pas non plus l’être.

(Photo : Patrick Smith/Getty Images)