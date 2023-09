Ghighi sera directeur exécutif de United Way of Illinois Valley – Shaw Local

Le conseil d’administration de United Way of Illinois Valley a récemment annoncé la nomination de Betha Ghighi au poste de directrice exécutive de la formation. Elle est membre du conseil d’administration depuis 2019 et s’est impliquée tout au long du parcours.

«Nous sommes ravis de compter Betha au sein de Centraide», a déclaré Spencer Luecke, président du conseil d’administration de Centraide de la vallée de l’Illinois. « Son expérience professionnelle et son implication communautaire dans la vallée de l’Illinois font d’elle un atout majeur pour notre organisation.

Ghighi travaillera et se formera aux côtés de l’actuelle directrice exécutive, Julie Sloan. Sloan entame sa 14e et dernière saison de campagne en tant que directrice exécutive.

Ghighi possède de l’expérience dans le marketing, la collecte de fonds, les ventes et le leadership. Elle est membre du Rotary depuis plusieurs années. Elle réside à Oglesby avec son mari Bobby et leurs deux fils.

« Je suis extrêmement excité et honoré d’avoir été choisi comme prochain directeur exécutif de United Way of Illinois Valley », a déclaré Ghighi. « J’ai hâte de collaborer avec les organisations de la région et de continuer à bâtir l’incroyable héritage de l’UWIV. »