Ghetto Gastro et Crown Royal annoncent des accords mets et cocktails

Une marque de whisky canadien mélangé a fait appel à un groupe de créateurs culinaires pour des accords mets et boissons afin d’adoucir votre été.

Jon Grey, Pierre Serrãoet Lester Walker du collectif de chefs new-yorkais Ghetto Gastro s’est associé à Crown Royal pour organiser quatre recettes de cocktails personnalisées et des accords mets-vins inspirés de Crown Royal Peach.

Selon un communiqué de presse, chaque recette et chaque accord mets-vin sont inspirés des rassemblements estivaux et complètent la délicieuse pêche Crown Royal Peach, associée à une touche de vanille crémeuse et de whiskies mélangés riches et exclusifs.

Les recettes de Ghetto Gastro ont des saveurs de pêche fraîche et acidulées qui peuvent être servies lors d’événements allant d’un pot-de-vin au brunch.

“Venez rebondir avec des Casanovas plus froids que la Nouvelle-Écosse”, a déclaré Ghetto Gastro à BOSSIP à propos de leur partenariat. “Crown Royal et GG créent l’ambiance pour tout l’été à l’extérieur. Versez de manière responsable ! »

Jetez un œil aux recettes de cocktails et aux accords mets-vins ci-dessous.

RECETTE DE KICK BACK : JLP MULE • 2 oz de graisse de noix de coco lavée Crown Royal Peach • 75 oz de jus de citron vert • 3 oz de bière au gingembre •Préparation: Mesurez 12 oz de Crown Royal Peach et versez dans un récipient. Ajouter 2 oz d’huile de noix de coco pure à 100% sous forme liquide et couvrir avec un couvercle. Agiter légèrement les ingrédients ensemble. Reposez-vous quatre heures à température ambiante. Transférer au congélateur pendant 2 heures (ou toute la nuit). Retirer le mélange du congélateur et écumer les solides d’huile congelés. À l’aide d’un nouveau récipient, filtrez le liquide à l’aide d’une étamine sur une passoire fine pour éliminer les solides restants. Prêt à l’emploi. •Construire: Ajouter tous les ingrédients au verre, remplir de glace et garnir de garniture •Verrerie: High-ball •Glace: Cube •Garnir: 2-3 brins de menthe tirés au centre de la meule de citron vert RECETTE DE BRUNCH : FROM GG WITH LOVE • 1,5 oz Crown Royal Peach • 0,25 oz de sirop souverain (peut être remplacé par du sirop d’érable) • 0,5 oz de jus de citron vert • 3 oz de jus de pamplemousse • ​​1 pincée de sel de mer •Construire: Secouer tous les ingrédients avec de la glace dans un shaker, filtrer sur de la glace fraîche et garnir de garniture •Verrerie: High-ball •Glace: Cube •Garnir: Branche de romarin + 1/2 jante au sel fumé

RECETTE DE SOIRÉE DE JEU : CONTE DU BRONX

•1,5 oz Crown Royal Peach •1 oz de jus de citron• 0,5 oz de jus d’ananas• 0,5 oz de jus de fruit de la passion• 25 sirop d’orgeat• 1 flacon Bittermen’s Tiki Bitters

•Construire: Secouer tous les ingrédients avec des glaçons dans un shaker, filtrer sur des pépites de glace fraîches et garnir de garniture

•Verrerie: DDL

•Glace: Pépite de glace

•Garnir: Quartier d’ananas et 1-2 traits de cannelle râpée