L’Inde est témoin du pire de la pandémie à ce jour: des gens meurent dans les hôpitaux en raison du manque d’oxygène. Alors que les hôpitaux de Delhi-NCR s’efforcent de trouver des fournitures d’oxygène, les bons samaritains et les organisations sociales de Delhi-NCR donnent une nouvelle vie aux patients COVID-19 à bout de souffle en se regroupant chaque fois que possible. Un sikh Gurdwara de Ghaziabad-Indirapuram a lancé un «oxygène langar» pour aider ces patients, en aidant à remplir gratuitement les bouteilles. Le «oxygène langar» du gurdwara pour les patients COVID-19 promet de fournir de l’oxygène dans ses locaux aux patients jusqu’au moment où ils ne trouvent pas de lit pour eux-mêmes à l’hôpital. Ils ont également lancé un numéro d’assistance téléphonique pour que les gens puissent appeler et réserver une bouteille d’oxygène.

«Nous ne donnons ni ne remplissons de bouteilles d’oxygène. Nous demandons aux gens de venir ici à l’Indirapuram Gurudwara avec le patient dans leur voiture et nous leur fournirons de l’oxygène. Que ce soit deux, quatre ou huit heures, nous fournirons de l’oxygène jusqu’à ce que le patient n’obtienne pas de lit à l’hôpital », explique Gurpreet Singh, dans une vidéo virale informant les gens de l’initiative.

Une fois de plus, cette courageuse communauté vient à la rescousse! Les membres d’un gurdwara à Ghaziabad, dans le cadre d’une initiative unique appelée #OxygenLangar, fournissent de l’O2 aux patients critiques. Et le gouvernement indien pense que nous sommes des Khalistanais! Fier de mes frères sikhs pour cette vie qui donne du sewa.#SarbatDaBhala pic.twitter.com/4gzmvn6lCg– Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) 24 avril 2021

Le Shri Guru Singh Sabha Gurdwara, Indirapuram avec une ONG, Khalsa Help International, a pris l’initiative et a commencé à administrer de l’oxygène gratuit jeudi soir. Vendredi soir, plus de 700 patients avaient visité le « langar », rapports L’Hindou.L’initiative a vu des gens de l’Est de Delhi, de Sahibabad et d’autres parties de Ghaziabad se précipiter vers Gurdwara après avoir appris l’existence de l’installation. «J’ai composé tous les numéros d’assistance que j’ai trouvés sur les réseaux sociaux, mais en vain. Mon voisin m’a alors parlé de l’installation d’oxygène à Gurdwara et je me suis précipité ici avec mon mari. Je remercie le comité gurdwara d’avoir fourni un apport en oxygène à son mari et à d’autres patients « , a déclaré une femme. L’Hindou.

L’Inde a enregistré samedi un autre pic record de Covid avec 346786 nouveaux cas de coronavirus et 2624 décès. Les cas de Covid-19 ont augmenté sans relâche en Inde alors que le pays fait face à un deuxième pic. New Delhi a enregistré vendredi son plus grand nombre de morts avec 348 décès liés à Covid-19 et 24331 nouveaux cas de coronavirus au milieu d’une grave crise d’oxygène et de lits d’hôpital dans la ville.

Delhi a un taux de positivité de 32 pour cent 92 000 cas actifs. Pendant ce temps, les hôpitaux de Delhi ont déclaré qu’ils continuaient à faire face à un manque d’oxygène. L’État et le Centre ont pris des mesures pour faire livrer de l’oxygène à ces hôpitaux sur un pied de guerre. Les deux gouvernements ont également promis lors de l’audience de la Haute Cour de Delhi qu’ils rendraient l’oxygène disponible dans ces hôpitaux.

