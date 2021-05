Ghazals émouvants sur des airs soufis, le tweet de Netflix Inde sur la chanson calmante préférée suscite de nombreuses réactions

En plus de fournir à ses abonnés de nombreuses options de divertissement, la plateforme de streaming Netflix est également connue pour ses publications interactives sur les réseaux sociaux, car elles engagent leur public dans des conversations légères. Mardi, Netflix Inde a publié une capture d’écran de leur récent film Mandela où l’acteur principal joué par Yogi Babu est vu en train de se détendre et d’écouter de la musique sur sa radio.

Sous-titrant la capture d’écran, Netflix a écrit qu’une chanson qui calme toujours les gens. Les internautes ont sauté directement dans la section des commentaires en partageant leurs chansons préférées.

De la chanson à succès classique de Lata Mangeshkar Lag Jaa Gale à BTS, la gamme de musique apaisante préférée des internautes était polyvalente et assez inclusive.

Un bon vieux ghazal est apprécié par presque tout le monde, surtout s’il s’agit de Jagjit Singh. Par conséquent, cet utilisateur a ce ghazal préféré qui a toujours travaillé sa magie pour les calmer:

Gam ka khazana tera bhi hai mera bhi par Jagjeet singh 😊😊😊 – Ashish Verma (@im_ashishverma) 12 mai 2021

Pour un fan de l’ancien groupe de garçons anglo-irlandais One Direction qui comprenait cinq puis quatre membres après que Zayn Malik ait quitté le groupe, cette chanson était leur chanson préférée chaque fois qu’ils avaient besoin de paix d’esprit:

En parlant de boys band, comment BTS pourrait-il manquer la place quand on parle de chansons calmes. Ce fan de BTS recommande l’une de leurs chansons les plus populaires et les plus touchantes:

Une création AR Rahman n’a jamais manqué de calmer nos nerfs et pour cet adepte, c’est cette chanson de l’album du film Rockstar 2011 qui les apaise toujours.

Une autre chanson du même album chantée par Mohit Chauhan mentionnée par plusieurs adeptes était cette mélodie de genre soufi:

KUN FAYA KUN ❤️ – Rahul Dhaker (@ RahulDh44798831) 12 mai 2021

Tiré du film tamoul de 2002 Kannathil Muthamittal, cette chanson est l’un des favoris de cet utilisateur. La chanson est à nouveau composée par Rahman.

Vellai pookal de Kannathil Muthamittal – prudhvi sagar (@Prudhvisagar) 11 mai 2021

Les chansons du film de 2009 Wake Up Sid ont également trouvé leur mention dans les commentaires du tweet de Netflix. Les chansons du film ont été composées par le trio musical Shankar Ehsaan et Loy.

Iktara de Wake up Sid – Vraj patel (@___vraj___) 11 mai 2021

Alors qu’une recommandation internationale de chanson apaisante incluait cette chanson de Halsey, Khalid et Benny Blanco:

Alors, quelle est votre chanson apaisante préférée?

