Ghanashyam Nayak alias Nattu Kaka de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah’ lutte contre le cancer, continue de travailler pendant le traitement

L’acteur vétéran Ghanashyam Nayak qui joue le rôle de Natwarlal Prabhashankar Undhaiwala alias Nattu Kaka dans ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ subit actuellement un traitement contre le cancer. Son fils Vikas Nayak a confirmé le rapport lors d’une interaction et a déclaré qu’il se portait bien mais qu’il devait subir une séance de chimiothérapie une fois par mois.

Le fils de Ghanashyam a déclaré à Dainik Bhaskar : « En avril, nous avons fait une tomographie par émission de positons de son cou, dans lequel à nouveau des taches ont été trouvées. Il n’a ressenti aucune gêne ni douleur. Mais nous ne voulions prendre aucun risque. , à cause de cela, nous avons recommencé ses séances de chimiothérapie. Ce traitement est effectué par le même hôpital et le même médecin dont il était plus tôt. Papa va très bien, une fois par mois nous l’emmenons à l’hôpital pour la séance TEP scan refait le mois prochain. J’espère que ces taches ont disparu. »

Alors que l’acteur vétéran a déclaré au portail: « Je me sens bien mais oui, le traitement a également recommencé. Actuellement, la séance de chimiothérapie est en cours. Après presque quatre mois, j’ai tourné une scène spéciale à Daman la semaine dernière et croyez-moi, j’avais beaucoup de plaisir là-bas. Selon le scénario actuel, Natukaka est dans son village et de là, il appelle Jethalal. Je suis allé au Gujarat pendant une journée juste pour tourner cette séquence d’appel. L’épisode un sera diffusé dans deux jours . En ce moment, j’attends de commencer à tourner à Mumbai, je suis très positif. »

Auparavant, Ghanashyam avait évoqué des informations faisant état d’une crise financière dans une interview accordée au Times of India. Il a déclaré: « Je ne souffre d’aucune crise financière. Je profite de mon temps à la maison avec mes petits-enfants et mes enfants aident en fait des personnes qui ont besoin d’aide. Je ne suis ni au chômage ni ne souffre de problèmes financiers. »