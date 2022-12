Ghana vs. Uruguay – Rapport de match de football – 2 décembre 2022

L’Uruguay a remporté une victoire 2-0 sur le Ghana, mais les deux nations ont été éliminées de la Coupe du monde après que la Corée du Sud a remporté une victoire de dernière minute contre le Portugal.

Un doublé en première mi-temps de Giorgian de Arrascaeta a suffi à l’Uruguay pour gagner le match, mais ils sortent du tournoi après avoir marqué un but de moins que la Corée du Sud.

Le résultat est également que le voyage du Ghana en Coupe du monde s’est terminé et ce fut encore plus de peine pour le Ghana alors qu’André Ayew a vu son coup de pied arrêté par Sergio Rochet avec le score à 0-0.

L’équipe africaine n’a pas réussi à venger l’Uruguay en les éliminant de la Coupe du monde 2010 en quart de finale lors d’une séance de tirs au but.

Ce fut un départ rapide des deux équipes et le Ghana a reçu un penalty après un contrôle VAR après 18 minutes. Le gardien uruguayen Sergio Rochet a été jugé pour avoir fait tomber Mohammed Kudus dans la surface.

Trois minutes après l’attribution du coup franc, André Ayew monte au créneau et son faible penalty est facilement sauvé par Rochet.

Cela a rappelé des souvenirs d’Asamoah Gyan qui avait raté son penalty pour le Ghana avec le dernier coup de pied du match du quart de finale de la Coupe du monde 2010 entre les deux nations.

Quelques instants plus tard, l’Uruguay a presque pris les devants grâce à Darwin Nunez, mais son effort a été accroché à la ligne par Mohammed Salisu.

Cependant, l’Uruguay a ouvert le score après 26 minutes lorsque De Arrascaeta a tapé à la maison dans un filet vide après que le gardien ghanéen Lawrence Ati Zigi ait paré. Luis Suarezl’effort.

L’Uruguay a doublé son avance cinq minutes plus tard grâce à une autre frappe de De Arrascaeta suite à un beau mouvement d’équipe.

L’équipe sud-américaine semblait à l’aise après le doublé rapide et voulait son propre penalty avant l’heure de jeu.

Daniel Amartey a lancé un défi maladroit sur Nunez à l’intérieur de la surface, mais après un autre long contrôle VAR, l’arbitre n’a pas accordé de penalty.

Le Ghana a eu des occasions tardivement, mais le remplaçant Antoine Semenyo a traîné son tir à bout portant tandis que Kudus a été refusé par un bel arrêt de Rochet.

Alors que les nouvelles filtraient sur le résultat de la Corée du Sud, l’Uruguay a poussé pour marquer un but de plus mais a été refusé et a été éliminé du tournoi.