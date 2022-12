Ghana vs Uruguay: Derek Boateng pardonne Luis Suarez pour le handball 2010 avant le match de rancune de la Coupe du monde – mais sa femme veut que le maillot sorte de la maison | Nouvelles du football

Le ballon rentre et le Ghana est sur le point de devenir la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde. Il n’y a pas de retour en arrière pour l’Uruguay. Pas dans les derniers instants des prolongations. Mais Luis Suarez est sur le point de changer les choses avec l’un des handballeurs les plus célèbres de l’histoire.

Cette action instinctive fournit la délicieuse trame de fond de l’une des rivalités les plus improbables du football. Douze ans après l’Afrique du Sud en 2010, le Ghana et l’Uruguay sont réunis et une fois de plus les progrès de la Coupe du monde sont en jeu. Une fois de plus, Suarez fait obstacle.

Derek Boateng était sur le banc du Ghana lorsque le drame s’est déroulé à Soccer City, Johannesburg. Il a regardé Suarez recevoir un carton rouge, a vu Asamoah Gyan manquer le penalty qui en a résulté et a été impuissant alors que la séance de tirs au but qui a suivi a été perdue.

Image:

Asamoah Gyan a raté le coup de pied dans les arrêts de jeu pour le Ghana contre l’Uruguay





“Je lui pardonne”, dit Boateng Sports du ciel.

“Vous savez, en tant que footballeur dans cette situation. Je dis toujours cela aux gens. Je parlais à ma femme et j’ai dit que si j’étais dans cette situation pour aider le Ghana, je le ferais parce que je dois défendre mon pays et je le fais tout ce que je dois faire pour défendre mon pays.

“Tous les fans parlent de vengeance, de vengeance, de vengeance. Mais je ne crois pas à la vengeance dans le football. Nous devons juste y aller et jouer notre jeu, nous en tenir à notre plan, faire les bonnes choses au bon moment et gagner le jeu… Mais les fans ont une opinion différente de nous.”

La femme de Boateng parmi eux, semble-t-il.

Image:

L’Uruguay a battu le Ghana en quart de finale de la Coupe du monde après les actions de Luis Suarez





Quelques années plus tard, le reste du monde ayant depuis longtemps évolué, Boateng jouait pour Eibar contre le Barcelone de Suarez. “Après le match, j’ai changé de maillot avec lui, alors j’ai ramené le maillot à la maison et je l’ai mis dans la lessive et ma femme l’a vu”, se souvient-il.

“J’étais assis dans le salon en train de regarder la télévision et elle est venue devant moi et m’a demandé:” Alors, de tous les joueurs contre qui tu jouais, tu ne pouvais voir personne avec qui changer de maillot, seulement Suarez? J’ai dit : ‘Allez, ce n’est rien, c’est un match de football.’

Image:

Luis Suarez plaide son innocence après son handball pour l’Uruguay face au Ghana





“Je n’ai rien de personnel contre lui. Beaucoup de gens au Ghana ont encore cette rancune mais pour moi, non. Je ne lui en veux rien.” Beaucoup d’autres voient la situation assez différemment. La femme de Boateng incluse. “Elle m’a demandé de le sortir de la maison.”

Les célébrations exubérantes de Suarez sur la ligne de touche n’ont pas aidé l’ambiance, alors ou maintenant. Un chagrin national instantané avait englouti le peuple ghanéen et voici l’homme dont la faute l’avait causé, se délectant de l’ambiance. C’était compréhensible. C’était douloureux.

Image:

Les supporters uruguayens ont ensuite célébré l’intervention dramatique de Suarez contre le Ghana





Mais quelle sera son importance lorsque le Groupe H arrivera à sa conclusion vendredi ? Un match nul pourrait suffire au Ghana, mais l’Uruguay doit le battre pour espérer progresser. Ne pariez pas qu’il y aura trop de têtes froides à Accra mais il en faudra au Qatar.

“Les joueurs là-bas ne jouaient même pas à la Coupe du monde 2010. Le seul joueur là-bas est Andre Ayew. Il est le seul à être allé en Afrique du Sud. Les autres, je sais qu’ils vont jouer leur jeu normal et montrer qu’ils peuvent gagner le match.

“J’espère que nous ne pensons pas à la vengeance. J’espère que nous ne pensons qu’au match. Nous avons un avantage sur l’Uruguay. Ils doivent gagner, alors ils vont nous attaquer. Ils utiliseront toute leur expérience, nous devons donc soyez courageux et déplacez simplement le ballon et restez compact.”

Image:

Les joueurs réagissent après que le Ghanéen Asamoah Gyan ait raté un penalty pour le Ghana contre l’Uruguay





On ne sait pas si ce Ghana peut faire cela. Ils sont entrés dans cette Coupe du monde en tant qu’équipe la moins bien classée du tournoi après une misérable Coupe d’Afrique des Nations en début d’année. La rédaction d’Inaki Williams, Mohammed Salisu et Tariq Lamptey a aidé.

C’est beaucoup demander de s’attendre à ce qu’ils se gélifient rapidement. Les circonstances étaient différentes en 2010. Plutôt que de se retirer de la CAN, cette équipe avait atteint la finale. Sept des titulaires de ce match ont également débuté en quart de finale de la Coupe du monde.

“A notre époque, nous avions une équipe vraiment solide. Même si vous voyez notre banc, les joueurs jouaient régulièrement pour leurs clubs dans les meilleures ligues. Nous avions une équipe très forte. Quand je suis au Ghana, les gens disent toujours : ‘Derek, ton l’équipe et cette équipe sont différentes.

“Mais je leur dis que notre temps est passé. C’est leur temps maintenant. Nous devons les soutenir. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves car ils nous admirent. Nous sommes les anciens joueurs.”

Image:

L’ancien joueur ghanéen Derek Boateng pense que ce groupe de joueurs doit rester calme





Mais ne se demande-t-il pas ce qui aurait pu être ? Si le penalty de Gyan avait été frappé un peu plus bas et avait trouvé le chemin des filets, le Ghana aurait été qualifié pour le dernier carré de la Coupe du monde. Seule une équipe néerlandaise peu convaincante aurait alors pu les empêcher de participer à la finale.

“Je dis toujours que si un pays africain remporte la Coupe du monde, ce moment est censé être. Tout arrive pour une raison. Ce jour n’était pas notre jour. Asamoah était le seul joueur qui avait pris les pénalités. Il avait pris eux et marquer.

“Je ne sais pas pourquoi il a raté ce penalty, mais c’est un match et dans ce match, cela arrive. Parfois, les meilleurs joueurs du monde font des erreurs. C’est le football. Maintenant, nous sommes à nouveau en Coupe du monde et nous espérons que nous peut faire des miracles.”

Quant à Suarez, ils ne peuvent qu’espérer qu’il ne les reniera plus. Boateng a-t-il jamais suivi les instructions de sa femme et retiré un certain vêtement de la propriété ? “J’ai caché la chemise. Je viens de la mettre sur le mur de ma maison maintenant. Dans la salle de jeux. Elle n’y va pas.”