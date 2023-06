GG Gharachedaghi révèle 28 livres. Perte de poids avec Ozempic – Hollywood Life

Voir la galerie





Golnesa ‘GG’ Gharachedaghi a révélé qu’elle peaufinait son régime Ozempic après avoir perdu plus de poids que prévu. Le Shahs du coucher du soleil star, 41 ans, a fait l’annonce via son Instagram le 8 juin, où elle a montré ses résultats époustouflants après avoir commencé son parcours de santé en mars à un poids de 138 livres. « Le 30 avril, je suis monté sur la balance et j’ai vu 111 livres. et c’est là que j’ai su qu’il était temps de réduire », a-t-elle expliqué. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réduire le nombre d’unités et à reculer jusqu’à ce que finalement maintenant, je ne fasse plus que de la maintenance. »

GG est la dernière star à sauter dans le train de perte de poids parrainé par Ozempic, le nom de marque du semaglutide et du tirzepatide. Le médicament, qui imite une hormone digestive cruciale pour supprimer l’appétit, selon le Clinique Mayo, a rapidement gagné la faveur d’Hollywood en tant qu’alternative à la perte de poids. « Quand j’ai commencé les injections de sémaglutide, je pesais 138 livres. Maintenant, je pèse environ 110 livres », a expliqué GG dans le clip Instagram. « Comme vous pouvez le voir, j’ai perdu un peu plus de poids que je ne m’attendais à en perdre. »

« Vais-je m’en sortir ? Peut être. Vais-je tout récupérer ? Peut être. Mais pour l’instant, j’apprécie mon apparence. J’apprécie ce qu’il fait pour moi », a-t-elle poursuivi. « Je l’encourage à tous ceux qui ont du mal à perdre du poids et qui veulent la » voie facile « . L’été approche. Je n’essaie pas d’insister sur le fait qu’être maigre est ce que vous devriez faire, mais la vérité est que certains d’entre vous veulent tous le faire.

Dans la longue vidéo, GG a également révélé son expérience avec les effets secondaires d’Ozempic, qui sont souvent caractérisés par le dégonflement des zones du visage ou des fesses après avoir pris les photos. La star de télé-réalité a déclaré qu’elle n’avait pas personnellement traité de « visage Ozempic » ou de « fesses Ozempic ». Elle a expliqué: «Chaque fois que quelqu’un perd beaucoup de poids très rapidement, la peau s’affaisse un peu. C’est un fait. Pour certaines personnes, c’est pire, d’autres non.

« Comme vous pouvez le voir, cela n’a pas affecté mon visage », a poursuivi GG. « Oui, je reçois des produits de comblement et du Botox et tout ça, mais je n’ai rien reçu récemment. » Elle a ensuite montré son sens de l’humour en disant qu’elle « n’avait jamais eu de cul » pour commencer, de sorte que le médicament ne pourrait pas faire « s’affaisser ou disparaître plus qu’il ne l’était déjà ».

À la fin de la vidéo, GG a un moment «cœur à cœur» où explique comment la tendance actuelle d’Ozempic peut ne pas être pour tout le monde. « Est-ce que perdre du poids et être maigre est l’objectif idéal pour tout le monde ? Est-ce la pression sociétale, la pression des réseaux sociaux ? Oui, oui, oui », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas mettre la pression là-bas pour que vous soyez maigre, mais si vous voulez l’être, cela pourrait aider. »

GG a également présenté ses excuses aux critiques en ligne qui sont contrariées par sa promotion d’un médicament amaigrissant, mais a ajouté qu’elle sentait qu’elle devait « garder les choses réelles » avec ses fans. Elle a ensuite ajouté une approbation finale, signant en disant: « Je me sens un peu mieux dans ma peau maintenant que j’ai perdu tout ce poids et je suis prête à entrer dans un été MILF. »

