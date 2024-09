Gettysburg College : l’équipe de natation a fait l’objet d’une enquête après qu’une insulte raciale a été gravée sur la poitrine d’un étudiant

CNN

Un étudiant athlète n’est plus inscrit à Collège de Gettysburg en Pennsylvanie après avoir prétendument gravé une insulte raciale sur la poitrine d’un coéquipier, selon les responsables de l’école.

Plusieurs étudiants participaient à une réunion informelle de l’équipe de natation dans une résidence du campus le 6 septembre lorsqu’un d’entre eux a utilisé un cutter pour graver le mot « n » sur la poitrine d’un autre étudiant, selon les déclarations faites par le collège et la famille qui affirme que leur fils était la victime.

« L’acte répréhensible a été commis par un camarade étudiant-athlète, quelqu’un qu’il considérait comme son ami, quelqu’un en qui il avait confiance », a déclaré la famille dans une déclaration anonyme publiée la semaine dernière par le journal étudiant du collège, Le Gettysburgien.

On ne sait pas si le nageur a été expulsé ou s’il a fait l’objet d’autres mesures disciplinaires de la part de l’université. Jamie Yates, porte-parole de l’université, a déclaré à CNN qu’elle ne pouvait décrire le statut de l’étudiant que comme « n’étant plus inscrit » en raison des lois sur la confidentialité des étudiants. Aucun des étudiants impliqués n’a été identifié.

Le collège d’arts libéraux du sud de la Pennsylvanie et la famille ont déclaré dans un communiqué conjoint lundi que l’enquête sur l’incident était toujours en cours, ajoutant qu’ils « reconnaissent la gravité et le sérieux de cette situation et espèrent qu’elle pourra servir de moment transformateur pour notre communauté et au-delà ».

Bob Iuliano, le président du Gettysburg College, a condamné les actions de l’étudiant dans un message envoyé à la communauté du campus la semaine dernière, et a remercié les étudiants des classes supérieures de l’équipe de natation d’avoir été les premiers à signaler ce qui s’était passé.

« Quelle que soit la relation et quelle que soit la motivation, il n’y a pas de place sur ce campus pour des mots ou des actions qui rabaissent, dégradent ou marginalisent en fonction de l’identité et de l’histoire d’une personne », a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée lundi à la communauté scolaire, Iuliano a déclaré que le collège estimait que l’incident n’était « pas le résultat d’une culture d’équipe sportive malsaine ni le reflet de l’équipe elle-même ».

« Nous sommes bouleversés. Nous devons reconnaître le tort que cet incident a causé aux membres de notre communauté qui, en raison de leur identité, de leur race, de leur culture et de leur histoire, ont longtemps été marginalisés dans notre société par un langage et des actes exactement comme ceux qui ont eu lieu », a-t-il écrit dans la lettre.

Iuliano a déclaré que le responsable de la diversité du collège dirigerait un effort pour réfléchir à l’incident et prendre des « mesures concrètes ».

La famille n’a pas déposé de plainte auprès de la police locale lundi, a déclaré le chef de la police de Gettysburg, Robert W. Glenny Jr., à CNN.

« Campus Safety a informé que la victime avait été « encouragée » (par le collège) à contacter les forces de l’ordre, la victime avait choisi de ne pas le faire et de laisser le processus disciplinaire du collège gérer cette affaire », a déclaré Glenny Jr.

La famille a déclaré dans sa déclaration de lundi qu’elle était consciente du « droit de porter plainte au niveau local, étatique et fédéral dans cette affaire ». La semaine dernière, la famille a déclaré avoir déposé des plaintes auprès de la NAACP locale et étatique et de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie.

CNN a contacté les groupes NAACP. La commission d’État a déclaré à CNN qu’elle était au courant de l’incident, mais a précisé qu’elle ne confirmait ni ne commentait publiquement aucune plainte.

Le collège avait déclaré la semaine dernière que les étudiants impliqués dans l’incident ne participeraient pas aux activités de l’équipe de natation en attendant un examen de conduite, selon un communiqué. déclaration partagée avec le journal étudiant.

La famille qui affirme que son fils était la victime a déclaré qu’il avait été « interrogé par les membres du personnel d’encadrement et renvoyé sans préavis (et non suspendu) de l’équipe de natation ».

Dans leur communiqué conjoint de lundi, l’université et la famille n’ont pas indiqué si les étudiants concernés, y compris la victime, avaient été autorisés à reprendre les activités de l’équipe de natation. CNN a contacté l’université pour obtenir des commentaires sur le statut des étudiants.

Il y a 2 207 à temps plein étudiants de premier cycle Les étudiants inscrits au Gettysburg College cet automne. Parmi les étudiants des États-Unis, 62 % s’identifient comme blancs et 21 % comme personnes de couleur, selon l’école.