Getty s’excuse après les blessures subies lors du spectacle pyrotechnique PST ART

Environ 4 000 personnes ont rempli le Los Angeles Coliseum le 15 septembre pour assister à l’inauguration du Getty Museum, un projet de 20 millions de dollars. PST ART : L’art et la science se rencontrentdans lequel plus de dizaines d’institutions présentent des expositions autour d’un thème fédérateur.

Ils ne s’attendaient pas à devoir se mettre à couvert.

La collaboration du musée avec l’artiste pyrotechnique chinois Cai Guo-Qiang a vu des feux d’artifice usagés et leurs sous-produits en forme de pierre pleuvoir sur les participants, de nombreux membres de la foule nécessitant les premiers soins après avoir été touchés

Le feu d’artifice de 30 minutes s’est déroulé en cinq actes de plus en plus explosifs. Les habitants du campus de l’Université de Californie du Sud (USC) et des quartiers environnants auraient également été effrayés par la fumée qui s’élevait et les explosions assourdissantes dans le ciel nocturne.

De nombreux étudiants de l’USC se préparaient à évacuer le campus et ont publié des messages sur les réseaux sociaux demandant si leur vie était en danger, craignant que l’agitation ne soit due à des coups de feu et à l’explosion de bombes.

On ne sait pas combien de personnes ont été blessées, ni comment. Alexandria Sivak, porte-parole de Getty, a écrit dans un courriel adressé au Journal d’art« Malheureusement, des débris sont tombés sur certaines personnes. Nous savons que certaines d’entre elles ont eu besoin de premiers soins. Bien entendu, cela nous inquiète et nous avons fait part de notre inquiétude aux personnes dont nous avons les coordonnées. »

Un visiteur a dit TANNÉ Il a déclaré avoir été obligé de se couvrir les oreilles avec les mains à cause du bruit et que sa main gauche avait été touchée par des débris. « J’ai eu un moment de panique parce que ça faisait mal et je m’attendais à ce que d’autres pierres tombent », a-t-il déclaré. « Cela a déclenché mon anxiété, je pensais que quelque chose n’allait vraiment pas. Si je n’avais pas levé les mains, ça aurait pu me frapper au visage. » Il a ajouté : « J’aurais pu être aveuglé. »

Le J. Paul Getty Trust, l’organisation artistique la plus riche du monde, a commandé le spectacle pyrotechnique public intitulé NOUS SOMMES – de Cai. Au total, le Getty a versé 20 millions de dollars de subventions pour cette édition de PST ART, l’argent étant principalement destiné à des musées et organisations du sud de la Californie pour organiser leurs propres expositions alliant art et science.

Reconnaissant les perturbations causées par le feu d’artifice, le Getty a publié une déclaration publique dans laquelle il regrettait ce qui s’était passé, mais a ajouté que « le Coliseum a suivi sa procédure normale pour les événements organisés dans le stade et a informé les partenaires municipaux ».

PST ART : L’art et la science se rencontrent se décrit comme « l’événement artistique phare de la Californie du Sud ». L’édition de cette année regroupe plus de 800 artistes et plus de 70 expositions.