Getty interdit les images générées par l’IA

Getty Images, l’un des plus grands fournisseurs de photographies d’archives au monde, commencera à supprimer les images générées par intelligence artificielle de son site et n’accepte plus la soumission de Œuvres créées par l’IA.

Populaire Générateurs d’images AI tels que Dall-EStable Diffusion et Midjourney ne plus être autorisé sur le sitea rapporté PetaPixel.

“Nous avons déjà commencé à supprimer du contenu, mais ce sera un effort continu de nos équipes”, a déclaré Craig Peters, Getty Le PDG d’Images, a déclaré à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail mercredi. “Pour notre bibliothèque de contenu créatif, nous exigeons des autorisations de modèle et de propriété signées et des autorisations biométriques pour les entités contenues dans les images et nous continuons à tirer parti de nos processus et technologies de révision de contenu.”

Peters a ajouté que le contenu de l’IA est déjà “extrêmement limité” dans sa bibliothèque et “il y avait déjà des contrôles importants pour notre offre éditoriale”.

Shutterstock, une autre société de photographie de stock, semble suivre les traces de Getty et a commencé à supprimer Œuvres créées par l’IA de son site également, selon rapports.

Shutterstock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.