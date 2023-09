Getty Images promet que sa nouvelle IA ne contient pas d’œuvres d’art protégées par le droit d’auteur

Peters dit que les créateurs des images – et toutes les personnes qui y apparaissent – ​​ont consenti à ce que leur art soit utilisé dans le modèle d’IA. Getty propose également un modèle de rémunération de type Spotify aux créatifs pour l’utilisation de leur travail.

Le fait que les créatifs soient ainsi rémunérés est une bonne nouvelle, estime Jia Wang, professeur adjoint à l’Université de Durham au Royaume-Uni, spécialisé dans l’IA et le droit de la propriété intellectuelle. Mais il pourrait être difficile de déterminer quelles images ont été utilisées dans les images générées par l’IA afin de déterminer qui doit être rémunéré pour quoi, ajoute-t-elle.

Le modèle de Getty est uniquement formé sur le contenu créatif de l’entreprise, il n’inclut donc pas d’images de personnes ou de lieux réels qui pourraient être manipulés en images deepfake.

« Le service ne sait pas qui est le pape ni ce qu’est Balenciaga, et ils ne peuvent pas combiner les deux. Il ne sait pas ce qu’est le Pentagone, et [that] vous ne pourrez pas le faire exploser », déclare Peters, faisant référence à de récentes images virales créées par des modèles d’IA générative.

À titre d’exemple, Peters tape une invite pour le président des États-Unis, et le modèle d’IA génère des images d’hommes et de femmes de différentes ethnies en costumes et devant le drapeau américain.

Les entreprises technologiques affirment que les modèles d’IA sont complexes et ne peuvent être construits sans contenu protégé par le droit d’auteur et soulignent que les artistes peuvent se désinscrire des modèles d’IA, mais Peters qualifie ces arguments de « conneries ».

«Je pense qu’il y a des gens vraiment sincères qui réfléchissent réellement à cela», dit-il. « Mais je pense aussi qu’il y a des hooligans qui veulent juste se lancer dans cette ruée vers l’or. »