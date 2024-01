Getty corrige Adam et Eve de Lucas Cranach : à l’intérieur de la restauration

Après deux ans et demi d’efforts rigoureux, parfois ébouriffants, le studio de conservation du J. Paul Getty Museum a achevé les travaux sur l’un des principaux trésors de l’art européen à Los Angeles. La paire de peintures sur panneaux de Lucas Cranach l’Ancien, “Adam” et “Eve” (vers 1530) au Norton Simon Museum, magnifiquement restaurées, sera exposée mardi au Getty dans une exposition spéciale de trois mois, avant de revenir dans l’exposition permanente du duo. maison à Pasadena.

Le chef-d’œuvre de la Renaissance allemande fait partie de ces superbes images où l’on prend le gâteau et le mange aussi. Cranach (1472-1553), ami de Martin Luther, était un artiste emblématique de la Réforme protestante – peintre de la cour de l’électeur de Saxe, prince du Saint Empire romain germanique. Le récit édifiant d’Adam et Ève sur la chute de l’humanité dans le jardin d’Eden pourrait fournir à son mécène le vernis public de la piété biblique. En même temps – et c’est idéal pour un artiste dont les capacités de conception décorative sophistiquée étaient inégalées parmi les artistes allemands de son époque – ces deux corps nus grandeur nature offraient quelque chose de plus: ils sont délicieux à observer, qu’il s’agisse d’Eve aux courbes généreuses ou d’Adam chamois, ou la pensée imaginative d’une relation charnelle entre eux.

Avant la conservation, des panneaux fissurés et de la peinture écaillée étaient révélés lors du nettoyage des œuvres « Adam » et « Eve » de Lucas Cranach. (Cassia Davis)

Chacun tient une pomme alléchante, cueillie sur l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Les longues mèches de cheveux en spirale d’Eve se déploient en une auréole radieuse derrière son corps galbé, comme s’il s’agissait d’un halo d’étoile encadrant une divinité. De son côté, Adam tourne ses propres mèches bouclées d’une main levée, apparemment dans une anticipation nerveuse. Cranach savait certainement comment offrir une sensualité cultivée, et les clients en ont mangé.

En fait, son succès fut tel qu’au fil des ans, son grand studio produisit environ 50 versions de l’histoire biblique. Le couple Pasadena, ainsi que l’exemple stellaire du Musée des Offices à Florence, en Italie, se trouve au sommet de la qualité, sûrement de la main de Cranach. Mais beaucoup de choses peuvent arriver à une œuvre d’art au cours d’un demi-millénaire. Jusqu’à présent, les peintures de Pasadena étaient physiquement un gâchis déconcertant bien que bien déguisé.

Après un programme exigeant comprenant une réparation époustouflante des deux panneaux de tilleul craquelés vieux de 500 ans, le restaurateur principal de Getty, Ulrich Birkmaier, et son équipe ont stabilisé les peintures, tout en ramenant les images à quelque chose de proche de ce qu’elles étaient probablement quand ils ont quitté le grand et animé atelier de l’artiste à Wittenberg, à environ 70 miles au sud-ouest de Berlin, au XVIe siècle. J’ai vu les panneaux de Cranach trois fois dans l’atelier de conservation. Lors d’une interview au cours de laquelle les dernières retouches étaient appliquées quelques jours seulement avant le dévoilement public, Birkmaier a décrit ce travail de 30 mois comme « le travail le plus exigeant en main-d’œuvre » de sa carrière.

Le restaurateur de Getty, Ulrich Birkmaier, comble les pertes de peinture sur « Adam » et « Eve » de Lucas Cranach avec des pigments réversibles. (Cassia Davis)

Étonnamment, a-t-il déclaré, compte tenu de la stature de l’artiste et de l’importance probable d’un mécène pour une si somptueuse paire de peintures de six pieds, les panneaux sont composés de bois de qualité inférieure. De hautes lattes étroites de tilleul (ou de tilleul) étaient assemblées bout à bout avec de la colle. Les lattes individuelles comportent de nombreux nœuds, dont beaucoup doivent être retirés et remplacés par des inserts dans l’atelier de Cranach, et certains lors d’une conservation ultérieure.

En tant que matériau naturel, le bois se dilate et se contracte, réagissant aux changements de température et d’humidité. Les longs joints linéaires et les bords des réparations éparses sont des sites d’écaillage et de perte de peinture importants.

Woodworms s’est également donné une journée sur le terrain. Les traces des larves du coléoptère sont visibles à l’œil nu et, plus profondément, aux rayons X. Des groupes denses d’entre eux dans les registres inférieurs suggèrent que les panneaux auraient même pu se trouver dans l’eau à un moment donné, ramollissant le bois et incitant à l’infestation. Des morceaux de bois manquaient le long des bords inférieurs irréguliers, ce qui nécessitait un remplacement compliqué. Certaines parties de ses orteils, et en particulier ses orteils, avaient besoin d’être repeintes à partir de zéro, les images intactes de la paire des Offices étant utilisées comme guide utile pour la pédicure picturale.

Les panneaux sont également inhabituellement fins. Ils avaient été équipés de berceaux, une technique de conservation autrefois courante des peintures sur bois et aujourd’hui déconseillée. UN berceau, une grille en bois apposée au dos, comporte des lattes horizontales ou verticales collées et des bandes perpendiculaires laissées flotter. Ensemble, ils maintiennent les panneaux fermement tout en permettant un léger mouvement, essayant d’éviter toute déformation.

Après avoir nettoyé « Eve » de Lucas Cranach, les restaurateurs George Bisacca et José de la Fuente ont commencé à stabiliser le mince panneau de bois. (Musée J.Paul Getty)

Le retrait des berceaux des peintures de Cranach à une date inconnue de l’histoire a nécessité un processus de grattage et de rabotage du dos. « Adam » et « Eve », bien que peints pour être montrés séparément, étaient également autrefois réunis pour former une seule image, avec des épingles insérées le long des bords intérieurs pour maintenir les deux ensemble. Désormais détachés, les trous d’épingle apparents semblent coupés en deux, révélant à quel point l’épaisseur d’origine des panneaux a été réduite.

Puis il y a eu la salve défigurante d’éventuels coups de feu.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Reichsmarschall allemand Hermann Goering – fondateur de la Gestapo, chef de la Luftwaffe, deuxième derrière Hitler dans le commandement nazi, morphinomane et collectionneur d’art pathologique – a volé presque 1 500 tableaux européens, beaucoup issus de familles juives et de galeries à travers le continent, principalement pour un usage personnel à Carinhall, son somptueux domaine de campagne. (« J’ai l’intention de piller et de le faire à fond », se vantait-il.) « Adam » et « Ève » de Cranach étaient parmi eux – deux des plus beaux des plus de trois douzaines de tableaux spoliés de l’artiste allemand par Goering.

Chargés dans un train pour le transport vers l’Allemagne depuis Amsterdam, où ils faisaient partie de l’inventaire massif volé du marchand d’art Jacques Goudstikker, les panneaux pourraient avoir été abattus lors d’une attaque alliée, a expliqué Birkmaier. Des preuves tangibles attendent, mais des éclats de métal et ce qui semble être des impacts de balle dans le panneau Eve ont été révélés par radiographie.

Birkmaier a enlevé les couches de vernis jauni des surfaces, ainsi que les peintures des restaurations antérieures. Le dynamisme des couleurs à l’huile originales de Cranach a été exposé, ainsi que les zones cicatrisées de perte de peinture. Avant d’aborder les problèmes picturaux, il fallait corriger l’architecture des objets.

Pour stabiliser les panneaux de bois, il s’est tourné vers George Bisacca, conservateur émérite du Metropolitan Museum of Art de New York, et José de la Fuente du Musée du Prado de Madrid. Participants au Getty’s 2008-2018 Initiative de peinture sur panneauxétudes destinées à approfondir les connaissances sur les techniques de conservation spécifiques aux peintures sur bois, Bisacca et De la Fuente avaient développé une méthode inédite – et plutôt effrayante.

Les restaurateurs George Bisacca et José de la Fuente ont utilisé une toupie électrique de précision pour nettoyer les fissures dans les panneaux de bois. (Musée J.Paul Getty)

Les panneaux, posés face contre terre et à plat sur une table de travail, ont subi un nettoyage inattendu. Un routeur de précision – l’outil électrique, pas le répéteur Internet Wi-Fi – a tracé les fissures verticales, lissant et nivelant les cassures capillaires dans le bois.

L’épaisseur du bois n’étant pas uniforme, la partie la plus exigeante de l’exercice était de ne pas aller trop profondément, car cela pourrait percer la surface peinte de l’autre côté et gâcher l’image. À l’aide d’un pied à coulisse magnétique délicat utilisé par les luthiers pour mesurer en millimètres les parois et les placages d’un instrument, les restaurateurs ont suivi l’épaisseur du bois à de courts intervalles le long de la fissure. Essentiellement, une carte tridimensionnelle a été créée pour leur micro-manœuvre invasive.

Une fois terminé, chaque canal fin est également devenu un modèle précis pour sculpter un morceau étroit de tilleul frais – l’équivalent américain du tilleul européen – d’exactement les mêmes dimensions. Un peu comme une épingle orthopédique pour un os cassé, un « implant » en tilleul sur mesure était ensuite inséré dans chaque fissure. L’arrière du panneau, autrefois cassé, est désormais entièrement intact.

Le panneau et les implants, fabriqués à partir du même matériau, peuvent se dilater et se contracter au même rythme. Pour maintenir le tout ensemble, un cadre en tilleul avec des pivots métalliques sophistiqués pour le serrage a été apposé au dos de chaque tableau, pour éviter toute déformation. Rendus structurellement solides, les panneaux sont à bien des égards meilleurs que ceux fabriqués dans l’atelier de Cranach. Birkmaier estime qu’ils seront bons pendant au moins plusieurs centaines d’années.

Lorsque les peintures nouvellement encadrées seront installées pour l’exposition du Getty dans la galerie du musée qui abrite des peintures italiennes de la Renaissance, elles seront accompagnées de textes didactiques expliquant l’étonnant processus de conservation. Le seul inconvénient est que « Adam » et « Eve » seront exposés derrière des feuilles de stratifié acrylique transparent, comme l’exige le Musée Simon pour pratiquement toutes les peintures de sa collection. Un porte-parole attribue cette prudence à des préoccupations générales en matière de sécurité. « contre les dommages intentionnels et non intentionnels. »

Quinze des 18 tableaux italiens de Getty exposés dans la salle sont également sur panneau, support standard mais gênant pour les peintures européennes pendant plus de 300 ans, avant que les artistes vénitiens n’introduisent une innovation durable en passant à la toile. L’imposant Titien portrait à l’huile d’Alfonso d’Avalos, redoutable gouverneur de Milan, vêtu d’une armure dorée et accompagné d’un page respectueux, est suspendu en face près d’une porte. Titien a peint le portrait d’État lumineux sur toile en 1533, environ trois ans seulement après que Cranach ait terminé les magnifiques panneaux « Adam » et « Ève ». Dans la salle voisine, toutes les 14 peintures de la fin de la Renaissance du Getty, sauf une, sont également sur toile – la révolution est terminée.