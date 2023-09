Getty change le ton sur l’IA et révèle un nouveau générateur d’art

Après avoir grincé des dents sur l’IA pendant plus d’un an, l’un des plus grands sites d’images de stock, Getty Images, permettra aux abonnés de commencer à créer leurs propres images d’IA via son site. La société promet que les utilisateurs n’auront pas à se soucier de tous ces problèmes de droits d’auteur puisque son IA est uniquement formée sur les propres images de Getty.

Getty Images veut que l’IA arrête de les copier

Lundi, l’entreprise annoncé que son premier générateur d’images IA était disponible et gratuit pour les clients réguliers de Getty. Getty utilise le modèle Edify AI, l’un des outils d’IA d’entreprise du Nvidia Picasso service cloud établi plus tôt cette année. Ce système est formé sur toutes les images des contributeurs de Getty, même sur le contenu premium le plus cher. Chaque image générée par les utilisateurs est accompagnée d’une licence standard libre de droits. Les images créées ne sont pas réajoutées dans la bibliothèque d’images de Getty.

Lors de la création d’images, les utilisateurs ont le choix entre plusieurs formats d’image différents ainsi que différents filtres que vous pourriez voir dans la plupart des applications d’édition d’images simples. Il existe également un outil de création d’invites qui décompose chaque invite en un sujet, un verbe et une description générale.

Le générateur d’images de Getty n’a pas autant de thèmes ou d’ambiances que de nombreux autres générateurs d’art IA, optant plutôt pour des filtres de couleur plus simples. Capture d’écran: Getty Images

Il n’y a pas si longtemps, Getty Images le disait à ses contributeurs n’accepterait aucune soumission d’image créée à l’aide de l’IA. Getty s’est montré particulièrement préoccupé par le droit d’auteur de ses propres images, citant « des questions ouvertes concernant le droit d’auteur des résultats de ces modèles » ainsi que « des problèmes de droits non résolus concernant les images sous-jacentes et les métadonnées utilisées pour former ces modèles ».

Depuis lors, d’autres services d’images de stock, notamment Shutterstock et Adobe Stock, ont créé leurs propres outils de génération d’images IA. L’outil de Shutterstocks est construit sur le modèle DALL-E d’OpenAI, et l’ensemble de données utilisé pour entraîner l’IA a été obtenu sous licence des propres contributeurs de Shutterstock.

Dans un communiqué, Grant Farhall, directeur des produits de Getty, a déclaré avoir « entendu à la fois de l’enthousiasme et des hésitations » de la part des clients à propos des images d’IA, et que la société avait essayé d’être « intentionnelle » dans la manière dont elle a déployé son nouvel outil.

Adobe Stock utilise ses propres Outil luciole, et il a également utilisé toutes les images de sa propre liste de contributeurs pour l’aider à créer de nouvelles images. Les deux sociétés ont promis de rémunérer les contributeurs en fonction du nombre d’images prises pour entraîner l’IA, mais aucune des deux sociétés n’a donné beaucoup de choix aux photographes ou illustrateurs contributeurs.

C’est la même histoire pour Getty. La société a déclaré à Gizmodo qu’elle avait établi un « modèle de rémunération des contributeurs pour les licences d’IA », qui partagera chaque année les bénéfices générés par l’outil avec ses contributeurs. Le montant gagné par chaque contributeur dépendra du nombre de fichiers qu’il a téléchargés sur le site ainsi que de ce qu’il a gagné grâce aux licences traditionnelles. La société a qualifié cela de « nouvelle source de revenus pour les contributeurs », même si bien sûr, aucun de ceux qui ont fourni les images ne peut choisir de se désinscrire à moins de mettre fin à son accord avec Getty.

Plus tôt cette année, Getty a annoncé qu’il poursuivait Stability AI, le fabricant de Stable Diffusion, alléguant que la société violé le droit d’auteur sur 12 millions d’images de son site. Ces images ont été utilisées pour entraîner le modèle Stable Diffusion, et bien que ce modèle se soit amélioré dans sa version actuelle Stable Diffusion XL, les versions antérieures de l’IA crachaient occasionnellement des images contenant un filigrane Getty, bien que déformées.

Le plainte originale mentionne comment l’utilisation de ces filigranes sur « des images de mauvaise qualité, peu attrayantes ou offensantes dilue ces marques », affirmant essentiellement que les images merdiques de l’IA étaient préjudiciables à la marque Getty. Inévitablement, le modèle d’IA de Getty produira des résultats étranges. C’est la malédiction de tous les générateurs d’images d’IA, quelle que soit la taille de leurs données d’entraînement ou la sophistication du modèle. Cela ne changera pas avec le modèle Edify du site d’images de stock.

Nous avons demandé à Getty si cette nouvelle IA aurait un impact sur le procès. La société a déclaré dans un communiqué que « Stability AI a formé ses modèles avec du contenu sans le consentement des détenteurs de droits d’auteur. Nous avons formé notre modèle avec du contenu créatif pour lequel il existe une licence et les contributeurs seront rémunérés. Les outils et services d’IA générative doivent être transparents quant aux données utilisées pour la formation, ainsi qu’aux résultats créés à l’aide de l’IA générative.

Mise à jour le 25/09/23 à 9 h 50 HE : Cet article a été mis à jour pour corriger le fait que les images créées par la génération IA de Getty ne sont pas rechargées dans la bibliothèque d’archives de Getty.