Gethin Jones de Morning Live fait équipe avec les légendes de Strictly pour un défi de danse exténuant pour le jour du nez rouge

Gethin Jones de MORNING Live s’est associé aux légendes de Strictly pour un défi exténuant pour le Red Nose Day.

Le présentateur gallois, 44 ans, a fait cette annonce lors de l’édition de mercredi du programme du petit-déjeuner.

Bbc

Gethin a annoncé qu’il allait relever un défi épuisant pour le Red Nose Day de cette année[/caption] Bbc

Le présentateur gallois a fait cette annonce lors de l’épisode de mercredi de Morning Live[/caption]

Gethin a révélé qu’il danserait toute la journée et toute la nuit dans le but de collecter des fonds pour la campagne caritative.

Son marathon de danse de 24 heures a été surnommé « Gethin Keeps Dancing ».

Au cours du défi, Jones sera rejoint par un nouvel invité Strictly chaque heure – des danseurs professionnels et des juges du spectacle en salle de bal.

Tess Daly, Claudia Winkleman, Shirley Ballas, Anton Du Beke, Oti Mabuse, Janette Manrara et Kym Marsh sont tous confirmés pour rejoindre Gethin.

Parlant du défi, Gethin a admis que ça “va être absolument brutal”.

Il a ajouté: “Je fais tout ce que je peux pour m’entraîner et me préparer pour le grand jour, car je suis déterminé à collecter le plus d’argent possible.”

Les téléspectateurs pourront suivre les progrès de Gethin sur BBC Morning Live dans la matinée du jeudi 16 mars.

Il continuera dans le studio Morning Live tout au long de la journée et de la nuit, terminant à 10h le matin du vendredi 17 mars, Red Nose Day.

Jusqu’en 2021, le Red Nose Day avait lieu tous les deux ans, mais l’événement de collecte de fonds est désormais une célébration annuelle.

Comic Relief soutient un large éventail d’organisations caritatives, aidant les personnes souffrant de pauvreté, de discrimination et de violence.

Depuis sa création, Comic Relief a levé plus d’un milliard de livres sterling.

Bbc

Parlant du défi, Gethin a admis que ça “va être absolument brutal”[/caption]